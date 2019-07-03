Владимирский "Автоприбор" пытается нанять инженеров на 30 тысяч рублей

Генеральный директор ООО "НПК Автоприбор" Татьяна Диесперова пожаловалась сити-менеджеру города Андрею Шохину на недостаток квалифицированных кадров. Заводу требуется 55 работников различных специальностей, но предприятие пока не может их найти.

Заместитель генерального директора по коммуникациям ООО "НПК Автоприбор" Ольга Матвеева сообщила, что в списке вакансий есть и работа для инженеров с высшим образованием, и места для станочников широкого профиля. На предприятии сетуют, что идти работать на завод люди не рвутся.

- Кто-то устраивается, кому-то не подходит график работы, кто-то нам не подходит по профессиональным качествам, - говорит Ольга Матвеева.

По данным сервиса hh.ru, инженеру-технологу завод готов платить чуть больше 30 тысяч рублей. Требования к кандидатам весьма серьезные, в частности придется совмещать фунции инженера-технолога и инженера по подготовке производства. Кроме того, кандидат должен разбираться в конструкторской документации и владеть софтом от "1С". Столько же заплатят инженеру по качеству. Инженеру-конструктору готовы платить 40 тысяч рублей. Пресс-секретарь завода сообщила, что средняя зарплата по предприятию составляет 34 тысячи рублей, а средняя зарплата рабочего персонала - 29 тысяч рублей. Сейчас на новом "Автоприборе" работает 920 человек.

Дворов площадки "Б" "Автоприбора"Фото: Сергей МОРКОВКИН

Раньше, во времена "правления" Алексея Мельникова (которому 4 июля вынесут приговор), на "Автоприборе" работала совместная с ВлГУ площадка по подготовке специалистов с высшим образованием - Корпоративный институт. Ольга Матвеева сообщила, что сейчас она находится в "замороженном состоянии", но в дальнейшем планируется запустить этот проект по-новой. А вот учебный центр, подготовивший за время своего существования массу рабочих, продолжает работу. Так что и сейчас можно прийти на завод ничего не умея, и получить профессию практически с нуля.

Еще завод готовится к переоснащению. Коммерческий директор предприятия Гарий Етумян заявил, что на покупку нового оборудования московские инвесторы выделили 1 миллиард рублей. Сейчас большинство станков "Автоприбора" - старые модели советского, российского, немецкого и швейцарского производства. Возможно, часть оборудования отправится в музей, находящийся в площадке "А" через дорогу. Оборудование завод собирается покупать для выпуска новой продукции, например изделий из резины. Они позволят заводу полностью уйти от зависимости от иностранных (в основном китайских) поставщиков. Также завод в который раз взялся за сборку светодиодных светильников. Несколько лет назад экономичными владимирскими фонарями осветили улицы Махачкалы.

Заместитель генерального директора по коммуникациям завода Ольга Матвеева сообщила, что часть производственных площадей через дорогу также принадлежат ООО "НПК Автоприбор". Не в собственности завода находится административный корпус, на котором в советское время красовалась надпись "КПСС- ум, честь и совесть нашей эпохи". Он принадлежат предприятию "М-Авто", готовому сдать три этажа кабинетов на берегу Рпени в аренду.

1 июля на территории предприятия на старом месте (первый этаж рядом с заводской проходной площадки "Б" за железобетонным заводом) заработала столовая.

Линия швейцарских станков "Автоприбора"Фото: Сергей МОРКОВКИН

КСТАТИ

У "Автоприбора" снова сменилось руководство

В марте 2019 года у завода "Автоприбор" в очередной раз поменялось руководство. Бывший генеральный директор Инесса Хорошаева, доставшаяся предприятию в наследство от эпохи Алексея Мельникова, уволилась по собственному желанию. Ее место заняла Татьяна Диесперова.

СПРАВКА КП

Завод "Автоприбор" был основал в 1932 году. Он стал первым советским предприятием, выпускавшим автомобильные приборы. Современные корпуса завода построены в 1970-ые годы. Кроме того, в 1980-е годы совместно с заводом "Точмаш" завод выстроил больничный городок в Добром (ныне городская больница № 5).

После распада СССР предприятие перешло в частные руки, долгое время завод принадлежал известному владимирскому бизнесмену Алексею Мельникову. В 2015 году завод оказался банкротом, на его базе при непосредственном участии администрации Владимирской области был создан "Владимирский индустриальный парк". Эта идея сегодня канула в Лету, а осенью 2018 года завод был куплен с молотка московской инвестиционной фирмой "СОТА". Сейчас завод выпускает более 500 видов продукции для 150 заказчиков.