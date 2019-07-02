Город является донором, но лишен ключевых источников доходов!

Из-за дискриминационной политики областной администрации при распределении регионального бюджета Владимир недополучает значительные средства для реализации важнейших социальных программ. Это, в свою очередь, ухудшает благосостояние и снижает уровень комфорта всех жителей областного центра, считают в мэрии.

«Чья-то злая воля или ошибка, которую надо исправить»

14 июня в администрации Владимирской области прошли публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год. На слушаниях, естественно, присутствовали и представители депутатского корпуса Владимирского городского совета, а также жители областного центра. Их интересовало, на каких принципах строятся межбюджетные отношения между областью и одним из немногих городов-доноров.

Взять, например, дотацию областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности... «Белый дом» хочет, чтобы уровень дефицита городского бюджета сократился до 5 процентов. И тогда из областного бюджета Владимиру выделят 113,6 млн рублей. Но в таком случае нужно сократить расходную часть городского бюджета на 164,7 млн рублей. То есть в итоге денег станет еще меньше.

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин отказался подписывать соглашение, ухудшающее финансовую ситуацию в городе - тем более, что по Бюджетному кодексу РФ дефицит не может превышать 10 процентов. И этого правила Владимир никогда не нарушал.

Губернатор Владимир Сипягин своим письмом к депутатам владимирского горсовета предложил им «повлиять» на несговорчивого Андрея Шохина. 10 июня на Президиуме горсовета представители всех фракций встали на сторону главы городской администрации. Депутаты (в том числе и депутаты ЗС) и общественники согласились: подписывать такое соглашение нельзя, так как при этом неизбежно пострадает исполнение важнейших социальных программ и расходных обязательств города по строительству новых школ и детских садов, ремонт городских дорог, благоустройство общественных пространств и т.д.

Однако 14 июня на публичных слушаниях первый вице-губернатор, директор департамента бюджетной и налоговой политики Вячеслав Кузин вновь заверял, что в тексте соглашения области с городом нет условия сократить бюджет города до 5 процентов. Мол, «это выдумано мэрией». Тогда слово взял председатель бюджетного комитета владимирского горсовета Леонид Фоменко.

- От красивых цифр доклада Вячеслава Павловича муниципальному образованию город Владимир легче не становится, однако в тексте соглашения требование сократить дефицит бюджета города до уровня 5 процентов есть. Это требование либо чья-то злая воля, либо ошибка, которую надо исправить, - заявил он.

Начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира Александр Карпилович еще раз напомнил: Владимир является донором областного бюджета, но при этом лишен ключевых источников доходов. По итогам 2018 года в столице Владимирской области собрано налогов почти на 28 млрд рублей, а в распоряжении города из этой суммы остается около 2,8 млрд руб. Вот и получается, что город вынужден требовать дотации из того же областного бюджета - но даже с учетом этой помощи годовой бюджет города Владимира не превышает 7 млрд рублей.

Эх, дороги!

Типичный пример этой финансовой корриды - дорожное строительство. 18 июня на совместном заседании комитетов по градостроительству, архитектуре, земельным отношениям и экономической политике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства и потребительского рынка владимирского горсовета рассматривали вопросы развития транспортной инфраструктуры города. Так, уже несколько лет жизненно необходимо построить дорогу, которая соединила бы улицу Диктора Левитана с микрорайоном 8-ЮЗ.

Еще одна больная точка - строительство транспортной перемычки между улицами Сперанского и Чапаева. Уже несколько лет жители активно застраивающегося и многонаселенного микрорайона 8-ЮЗ просят власти города решить проблему выезда к основным магистралям Владимира. Но удовлетворить это справедливое требование горожан не позволяет отсутствие софинансирования работ со стороны администрации Владимирской области, хотя проект уже разработан и прошел государственную экспертизу.

Заммэра Владимира Сергей Сысуев сообщил: на 2019 год было запланировано строительство транспортной перемычки от Сперанского до Чапаева. На выполнение этих работ в бюджете города предусмотрены 5 898 тыс. руб. Но реализация проекта возможна лишь при условии софинансирования работ из бюджета Владимирской области - а областные власти денег на эту перемычку выделять не будут, хотя ранее софинансирование было обещано.

Всего в этом году на развитие транспортной инфраструктуры областного центра предусмотрено 56,5 миллиона рублей, в т.ч. из бюджета города - почти 11,5 млн руб. и 45 млн руб. - из бюджета Владимирской области. Однако эти 45 областных миллионов выделяются исключительно на строительство дорожной развязки у микрорайона Веризино.

Так что борьба за положенные Владимиру от области денежные средства, которую ведет сейчас администрация Андрея Шохина, вполне оправдана, потому что мэрия в первую очередь защищает интересы всех горожан.