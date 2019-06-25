«В йоге не обязательно закидывать ногу за голову!»

Пять лет назад Марина Хромова как на работу ходила по врачам. Мучительные головные боли преследовали каждый день, и не было от них никакого спасения.

- Не было и дня, чтобы я не принимала хоть одну таблетку. Врачи говорили о психосоматике, прописывали антидепрессанты, но ничего не помогало, - поделилась с нами Марина.

Это был замкнутый круг. Спасение пришло с неожиданной стороны – когда Марина начала заниматься йогой. Для многих людей эта практика ассоциируется лишь с умением закидывать ногу за голову и садиться на шпагат. Хотя сейчас йога уже стала более привычным явлением даже по сравнению, чем пять лет назад.

- Для меня это образ жизни. Это все мои мысли и действия. А садиться на шпагат и закидывать ногу за голову я не умею, - говорит Марина. - Йога – это ведь не только практика в стенах зала, это система жизни, которая включает все ее аспекты. Это экологичный способ избавляться от стрессов и отдыхать, укрепляя при этом свое здоровье. Но вопрос в учителях – есть в нашем городе настоящие учителя, а есть и те, кто после практики курит за углом.

Каждый день, независимо от времени года, Марина встает очень рано – в 5.30 утра, выпивает стакан теплой воды, как советуют последователи аюрведы, и начинает свою практику: медитация и дыхание, а затем следует выполнение комплекса асан. Спать ложиться старается не позднее 22 часов.

- Ранний подъем, душ два раза в день или стакан теплой воды с утра - это же все не магия, это практические инструменты, которые работают, - говорит Марина. - Правильная йога – это отдых, а не физическая нагрузка. В ней нет чрезмерных физических нагрузок, все движения должны быть согласованы с медленным и ровным дыханием. Йога очень изменила мою жизнь, и с каждым годом она становится более насыщенной и интересной.

Фото из личного архива Марины Хромовой

За последние два года Марина побывала в Индии четыре раза.

- Я езжу туда, чтобы, в том числе, учиться мудрости этого народа и их невероятной способности радоваться тому, что имеешь. Даже если это просто палатка из клеенки,- поделилась Марина.

Несмотря на статус замужней дамы и необходимость воспитывать двоих детей Марина путешествует по Индии, проводит классы йоги и арт-медитации. А еще играет на африканских барабанах и гитаре, много рисует и учит этому других.

- Я считаю навязанным образ жизни, в котором человек всю жизнь работает на нелюбимой работе, чтобы оплачивать вещи, которые на самом деле не нужны для счастья - вроде новых айфонов и дорогих автомобилей. И при этом не думает о своем здоровье и счастье. У меня нет кредитов, но я знаю, что могу получить все, что мне нужно, даже если для этого придется приложить много усилий, - говорит Марина.