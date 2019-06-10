ВНИМАНИЕ! Конкурс "КП-Владимир" «Мой любимый питомец»

У вас дома живет котик, песик, канарейка или черепашка? «Комсомольская правда-Владимир» объявляет конкурс на самого милого, обаятельного, трогательного домашнего любимца! Присылайте нам фотографии своих домашних животных. Все присланные снимки мы разместим на нашем сайте kp.ru, и с 13 по 26 июня там пройдет голосование за самого очаровательного питомца.

Победителя мы объявим 28 июня и вручим им приз.

Присылайте фотографии по электронной почте anna.teres@phkp.ru