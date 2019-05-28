2019-05-28T09:58:08+03:00
Общество

На первенстве России по греко-римской борьбе выступили 10 владимирских спортсменов

Главный судья соревнований Валерий Рязанцев сказал, что во Владимире организация турнира - на высшем уровне
Валерия Рудометова
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..Фото: Валерия Рудометова
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В ледовом дворце «Полярис» с 24 по 26 мая прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет с участием 550 спортсменов из 68 регионов страны. Они боролись за награды в 15 весовых категориях от 32 до 120 килограммов. Эти соревнования являются отборочными на первенства Европы и мира, которые пройдут летом и осенью этого года.

Глава администрации города, президент областной федерации спортивной борьбы Андрей Шохин, главный судья соревнований, Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный Олимпийский чемпион Валерий Рязанцев и врио первого замгубернатора области Максим Брусенцов пожелали борцам удачных поединков и честной борьбы

Нашу область на соревнованиях представили 10 юношей - воспитанников владимирской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе: Данила Морозов, Артем Аверьянов, братья Алексей и Енисей Игнатьевы, Андрей Меднов, Шахин Мамедов, Степан Лызлов, Кирилл Астахин, Илья Сорокин и Кирилл Коломиец.

«Все четко и по графику»

Первые поединки начались еще с утра 24 мая. На них приехал глава администрации города Владимира, президент областной федерации спортивной борьбы Андрей Шохин. Еще до открытия соревнований он отметил собранность, боевой дух и стремление к высоким результатам всех борцов.

- На схватках, которые начались перед церемонией открытия, я понял, что вы приехали во Владимир не зря: заметны уровень подготовки, потенциал, воля к победе. И надеюсь, что каждый из вас приедет с хорошим результатом в свой регион, - обратился на открытии первенства к спортсменам Андрей Шохин.

Он подчеркнул, что во Владимире этот вид борьбы хорошо развит. Наши «классики» добиваются успехов на соревнованиях высоких уровней, а администрация города в рамках акции «Владимир встречает своих чемпионов» отмечает их и тренеров различными наградами.

Главный судья соревнований Валерий Рязанцев отметил высокий уровень организации первенства России во Владимире. Ведь от того, насколько профессионально оргкомитет и власти города все сделают для проведения состязаний, во многом зависят выступления спортсменов.

- Во Владимире все сделали четко, по графику, ни одной осечки. Уверен, что такие соревнования приблизят юношей к выступлениям на европейском и мировом уровнях. А кого-то, возможно, приведут к олимпийским медалям, - выразил надежду главный судья первенства.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

«Не расстраиваться и бороться еще»

После напутственных слов почетных гостей организаторы пригласили на ковер участников. По разным углам ковра сидели их тренеры, которые «болели» за своих борцов и в перерывах разминали их. Одно выступление длилось не больше 15 минут: у кого больше очков, тот и проходит в следующий этап. Если перед выступлением юноши не выдавали своих переживаний, то после них победители прыгали от радости, а те, которым не удалось пройти дальше, опускали головы. Спустя несколько минут на ковер стали выходить наши владимирские ребята.

- Мы своим спортсменам говорим: каким бы ни был результат, не расстраиваться, приходить на занятия и бороться дальше, на других соревнованиях! Я три года тренировал братьев из Владимира Алексея и Енисея Игнатьевых. Первый - 2004 года рождения, второй – 2005-го. Сильные ребята, перспективные. Но по характеру разные, и я искал индивидуальный подход. Правда, полгода они уже занимаются у других тренеров. Братья уже 8 лет посвятили греко-римской борьбе, - рассказал Замир Гарипов, мастер спорта СССР по классической борьбе.

КОНКРЕТНО

Во Владимире национальные первенства России по греко-римской борьбе проводятся с 2010 года. Спортивной борьбой в областном центре занимаются более 2000 человек. За последние пять лет подготовлены более 30 мастеров спорта, пять мастеров спорта международного класса и один заслуженный мастер спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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