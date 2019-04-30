Встречаем Первомай в парках Владимира

В этом году нам повезло - майские каникулы оказались почти такими же длинными, как новогодние. С 1 по 12 мая будет всего три рабочих дня, а в остальные - гуляй не хочу! Настоящий праздник весны и труда, как в советское время называли Первомай.

Насладиться весенним солнцем, первой листвой и первым цветением можно прямо во Владимире, если у вас нет возможности или желания уезжать на дачу или в лес с палаткой. Парки города приготовили развлекательную программу для детей и взрослых. Выбираем!

.

Парк «Дружба» - спортивные состязания и выставка мастеров

1 и 2 мая парк «Дружба» открывает весенне-летний сезон. Гостей ждут веселые интерактивные программы на свежем воздухе, весенние концерты, спортивные развлечения, творческие мастер-классы, ярмарка мастеров, оригинальная фотозона и многое другое.

1 мая в 11.30 в «Дружбе» начнется интерактивная программа «Веселое приветствие» для детей и родителей с конкурсами, играми и призами. Затем для ребят на центральной поляне парка состоится программа «Абра-Кадабра».

В 12.00 всех гостей праздника ждет концерт «Солнечный май». На сцене «Дружбы» выступят Алексей и Соня Молдалиевы, творческие коллективы культурно - досугового комплекса, учащиеся Детской школы хореографии и Детской школы искусств № 2.

Весь день в парке - творческие мастер-классы от детских центров «Калейдоскоп», «Мастерка» и «Фан-Чулан». На выставке мастеров можно будет купить изделия ручной работы. На площадке у катка состоится гонка на роликах, а у кассы откроется театральная гостиная.

Вечером - танцевальная программа для отдыхающих «Диско-май!».

2 мая состоится культурно-спортивный праздник «Здравствуй, май!»

В 11.30 для детей и родителей - программа «Праздничный переполох» с веселыми играми, конкурсами и состязаниями. Затем начнется праздничный концерт, в котором выступят вокальная группа «Медок», учащиеся Детской школы искусств № 2 и арт-студии «Креатифф».

Для любителей спорта и здорового образа жизни - разнообразная спортивно – развлекательная программа: гонка беговелов и самокатов, мастер-класс по спортивным танцам, футбольный матч, занятия йогой и нейронным рисованием.

И все первомайские выходные в парке с 10.00 до 19.00 работают аттракционы «Бумеранг», «Вихрь», «Юнга», «Гномик» «Караван», «Детское колесо обозрения «Бабочки», «Русские качели», «Рыбки», «Паровозик», «Ветерок», «Водный шар», воздушные и спортивные батуты, квадроциклы и понициклы. А также стрелковый тир, рисование цветным песком, аквагрим, катание на лошадях и пони.

Центральный парк - беговелогонки и кавер-версии культовых хитов

1 мая сезон в бывшей «восьмисотке» откроется в 12.00 большой концертной программой с участием вокальной студии «Merry_Brave», танцевально-спортивного клуба «Баланс», арт-студии «KREATIFF», коллектива эстрадного танца «Каприз» и студии музыкального образования и воспитания «Ювента». Для детей в это же время начнется конкурс рисунков на асфальте «Парк моей мечты» и интерактивная игра «Вместе веселей» с участием аниматоров и ростовых кукол.

В 13.00 на площади у колеса обозрения состоится торжественное открытие весенне-летнего сезона в парке и все желающие смогут принять участие в уже традиционном флешмобе «Салют шаров».

В 15.00 стартуют открытые соревнования для детей от 2 до 6 лет «БЕГОВЕЛОГОНКИ».

В 18.00 начнется зажигательное вечернее выступление специальных гостей из города Москвы - кавер-группы «Лирика». Они исполнят более двух десятков кавер-версий самых узнаваемых хитов популярных групп русского рока – Кино, Агата Кристи, Чайф, Би2, Сплин, Мумий Тролль и многих других.

В 21.00 праздничная программа завершится представлением клуба военно-исторической реконструкции «Пламя и сталь» - яркое фаер-шоу «Стихия».

В "Центральном" парке

Загородный парк - весенний парад развлечений

1 мая с 12.00 до 16.00 в Загородном парке пройдет праздничная программа: выступление творческих коллективов города и области, танцевальные мастер-классы, шоу капоэйра, весёлые спортивные соревнования. Будут работать релакс-площадки и фото-зоны.

В 12.00 – торжественное открытие праздника, выступления творческих коллективов города, начало работы всех праздничных площадок.

В 13.00 - шоу капоэйра.

В 13.30 начнутся спортивные соревнования и розыгрыш призов от парка.

В 14.30 стартует Большой Загородный флешмоб с гостями парка.

В 15.00 – выступление музыкальных гостей - кавер-группы «Jumbo jazz».

В этот день откроется аттракционный городок: батуты, веломобили, качели, водные аттракционы, а также пара новых аттракционов для детей.

1 мая свой день рождения отметит Верёвочный парк «Павиан». Посетителей ждут новые экстремальные трассы и подарки.

Веревочный парк

Любителей творчества ожидает «Весенний пленэр в Загородном», где любой желающих сможет вдохновиться атмосферой и под руководством опытного художника написать собственную картину. Также творцов ждёт мастерская «Золотой ключик», в ней будут проходить праздничные мастер-классы по вязанию крючком и работе с бумагой и фетром.

Ближе к природе

Насладиться цветущей весной прямо в центре Владимира можно в Патриаршем саду. С 1 мая там открывается новый сезон. Уже распустились фиалки, крокусы, тюльпаны, нарциссы и прочие первоцветы. В ближайшее время зацветут вишни и яблони, чуть позже сирень.

Патриарший сад открыт каждый день с 10.00 до 19.00. Стоимость входа для взрослых с понедельника по пятницу 100 рублей днем и 150 рублей с 16.15, в выходные и праздники - 150 рублей. Для школьников, студентов и пенсионеров - скидки до 50%, дошкольники бесплатно.