Во Владимире на Пасху пустят четыре автобуса до Улыбышевского кладбища

28 апреля празднуется Пасха. Многие владимирцы в этот день по традиции едут на кладбище поминать умерших. В мэрии по традиции пустят автобусы до городских кладбищ. 4 автобуса поедут в Улыбышево и еще один рейс будет ездить в Байгуши.

Вот расписание движения автобусов на Пасху:

1) Площадь Победы — кладбище Улыбышево — с 6.30 до 10.30.

2) Улица 2-я Никольская — кладбище Улыбышево — с 6.30 до 15.30.

3) Суздальский проспект, 5 — кладбище Улыбышево — с 6.30 до 10.30.

4) Улица Гагарина, 10 — кладбище Байгуши — с 6.30 до 15.30.

5) Кладбище Байгуши — кладбище Улыбышево — с 7.00 до 15.00.

Стоимость билетов на первые три маршрута — 50 рублей. Проезд на остальных двух маршрутах стоит 35 рублей.

ВСЕ В ОБЪЕЗД!

Центр Владимира для крестного хода перекроют на 3 часа

Обшественный транспорт пустят в объезд

28 апреля, в день празднования православной Пасхи, центр Владимира будет закрыт для транспорта с 15.00 до 18.00. Движение всех видов транспорта будет закрыто по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. В это время будет происходить встреча благодатного огня у Золотых ворот и крестный ход к Успенскому собору.

Автомобилистам предложено объезжать центр по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.

Автобусы №1С, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьский пр-кт, Лыбедская магистраль.

Троллейбусы пойдут так:

№ 1 - Ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй»,

№№ 2 и 8 - работать не будут,

№ 5 - Ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Мира - ул.Усти на Лабе — Вокзал,

№ 7 - Пр-кт Ленина - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Мира — ВЭМЗ.

Кстати, на время проведения спортивного праздника 27 апреля будет ограничено движение с 08.30 час. до 15.00 час. по Лыбедской магистрали от пересечения с улицей Гагарина до перекрестка с Октябрьским проспектом и по Октябрьскому проспекту от пересечения с улицей Мира до улицы Дзержинского.