Владимирская «Яжемать” на горсовете поскандалила с прокурором

Заседание владимирского горсовета 24 апреля начиналось мирно и скучно. Но по правилам, любой житель города может на нем присутсвовать. Вот владимирка Светлана Шмелева и решила это сделать. Весьма эффектно.

Депутатам представляли нового прокурора города Алексея Грошенкова, когда рассказ о заслугах и слова напутствия прервала женщина с задних рядов. До этого она молча сидела, сжав в руках листы бумаги, и, видимо, ждала подходящего момента, чтобы высказаться.

Вскочив с места, женщина начала кричать прокурору:

- Вы кого будете защищать: аффилированный бизнес администрации или нарушенные права людей? Мы хотим, чтобы наши права защитили!

Областной прокурор Игорь Пантюшин, который как раз и представлял нового городского прокурора, попытался ее утихомирить, но не тут-то было. Из криков выяснилось - женщина по имени Светлана Шмелева, многодетная мать — жительница аварийного дома. Ей должны дать квартиру при расселении, а квартира ей не подходит - маловата.

- Мне даже квартиру не показывали, не спросили у нашей семьи разрешения, без нашего ведома, без всего, — возмущалась многодетная мама. - Обещали двухкомнатную, а в итоге дали «однушку»!

Как позже объяснили в администрации, Светлана Шмелева живет в муниципальной «однушке» общей площадью 28,6 «квадратов». Ее дом подлежит сносу. Взамен ей по закону должны предоставить такую же или больше однокомнатную квартиру.

По этому вопросу она неоднократно была на приеме у главы администрации Владимира, где ей предложили двухкомнатную квартиру общей площадью 41,4 квадратный метр в том же районе. Однако, как говорят в мэрии, этого ей оказалось мало - Светлана Шмелева поставила ультиматум - «трешку», не меньше! Уговоры многодетной матери успехом не увенчались.

В итоге семье Шмелевых по решению жилищной комиссии дали однокомнатную квартиру площадью 30 квадратных метров. Именно это вызвало такое недовольство, вылившееся в скандал.

Кстати, не сказать, что многодетная семья теснится в аварийной однушке. По данным из мэрии, кроме новой квартиры, еще в мае 2015 года ее семье бесплатно дали землю площадью 1687 квадратных метров в микрорайоне Сновицы-Веризино под жилую застройку и субсидию в 630 тысяч рублей на возведение дома. За муниципальные деньги к участку даже проложили асфальтовую дорогу. Вот только свой построенный коттедж Светлана Шмелева так и не зарегистрировала.

Справился с громкой женщиной Игорь Пантюшин, предложив прийти на личный прием к нему. Встречу назначили на 10 утра 25 апреля. На этом женщину успокоилась и удалилась из актового зала мэрии.

- Я выслушаю ее, назначим прокурорскую поверку, однозначно мы по ней примем какие-то решения, - сказал главный прокурор области. Завтра будет и прокурор города со своими подчиненными, которые курируют это направление, мы коллегиально проблему рассмотрим.

Вот умеют же люди привлечь к своим проблемам внимание!