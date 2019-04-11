Ведущий колледж по подготовке кадров для машиностроения

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» готовит в своих стенах настоящих профессионалов, успешно реализующих себя на главных предприятиях Владимирской области»

Колледж как региональная инновационная площадка

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» имеет статус ведущего колледжа региона в области подготовки кадров для машиностроительной отрасли в области подготовки ТОП-50.

С 2018 г. на базе колледжа функционируют:

- региональная площадка сетевого взаимодействия Владимирской области в области подготовки «Промышленные и инженерные технологии (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами и обработка материалов»),

- центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии»,

- специализированный центр компетенций, аккредитованный по стандартам WorldSkills, с присвоением регионального статуса по компетенциям: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», национального статуса по компетенции «Сварочные технологии».

.

В связи с открытием в 2018-19 гг. востребованных в регионе профессий и специальностей по направлениям металлообработки «Технология металлообрабатывающего производства», «Оператор станков с ПУ» , «Токарь на станках с ЧПУ», «Фрезеровщик на станках с ЧПУ» на базе колледжа создан современный учебный полигон «Металлообработка», который представляет собой уникальный в регионе парк высокотехнологичного металлорежущего оборудования в соответствии с ФГОС СПО и инфраструктурными листами по стандартам «Ворлдскиллс». Для подготовки квалифицированных рабочих кадров по профессии сварщик колледж располагает одной из лучших в стране мастерских ,оборудованной в соответствии с требованиями современного сварочного производства.

Проекты с госкорпорациями и стандарты WorldSkills

В колледже накоплен большой опыт взаимодействия «колледж – школа» в части реализации программам профессиональной подготовки. По окончании курса ребята получают свидетельство о квалификации, что дает им дополнительную гарантию в дальнейшем самоопределении.

В 2018 году колледж принял участие в пилотной апробации проекта «Билет в будущее».

В 2017 году команда Владимирской области, подготовленная на базе колледжа, приняла участие в III Национальном чемпионате JuniorSkills в рамках Финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Лазерные технологии» в г. Краснодаре.

Студенты и мастера производственного обучения колледжа с 2015 года активно включились в движение «Молодые профессионалы Ворлдскилс». 2017 г. - II Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Владимирской области - 1 победитель и 4 призера в пяти компетенциях, в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в г. Краснодаре, студент колледжа завоевал золотую медаль по компетенции «Сварочные технологии». 2018 г. - III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Владимирской области – 2 победителя и 5 призеров из семи компетенций. Студент колледжа вошел в состав Национальной сборной по компетенции «Сварочные технологии».

.

В феврале 2019 года команда колледжа приняла участие в 10 компетенциях четвертого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Владимирской области, завоевав 5 золотых медалей. В трех других компетенциях ребята вошли в тройку лучших .

Решением управляющего совета государственной корпорации «РОСАТОМ» в июне 2018 года на базе колледжа совместно с АО ВПО «ТОЧМАШ» создан отраслевой центр компетенций ГК «РОСАТОМ» «Токарные, фрезерные работы на станках с ЧПУ». В рамках соглашения о сотрудничестве колледжу переданы металлообрабатывающие станки с ЧПУ, мерительный инструмент и оснастка на сумму более 50 млн. рублей. На базе центра подготовку к корпоративным чемпионатам, повышение квалификации и переподготовку проходят работники предприятий отрасли.