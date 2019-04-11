"Промсвязь": профессиональный вклад в будущее страны

Многие востребованные и даже дефицитные профессии связаны с техникой, которая требует особых навыков в электрике. Чтобы узнать об особенностях работы на большом современном предприятии, мы посетили ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь".

Градообразующее предприятие работает в районном центре с 1931 года. Основным направлением работы завода "Промсвязь" является изготовление электропитающего, кроссового оборудования и современных конструкций из металла. Также предприятие оказывает услуги по обработке листового металла и металлобработке, высококачественной электросварке, сборке и спайке печатных плат, выполняет механосборочные и лакокрасочные работы.

Инновационное производство

Прежде всего, нас поразила огромная ухоженная территория завода, где расположились 17 больших корпусов, три из них построены совсем недавно. Современный внешний вид, идеальная чистота, в цехах - компьютеризированное оборудование. В светлых просторных помещениях сосредоточено трудятся сотни работников, много молодежи.

Об особенностях работы на заводе нам рассказали главный технолог Дмитрий Владимирович Мишин и главный конструктор Евгений Вячеславович Егоров.

Предприятие с огромным трудовым опытом работает по новым стандартам.

- Мы постоянно обновляем производство, расширяем номенклатуру изделий, - пояснил Дмитрий Владимирович. - Внедряем новую компьютеризированную, высокопроизводительную технику. В том числе, обновляем парк станочного оборудования ЧПУ.

Мы осмотрели станки, недавно установленные на заводе. Уровень современных технологий, конечно, поражает воображение. Мы были удивлены, что за станками работают женщины, в том числе молодые девушки.

- Это уже стало традицией на нашем заводе, - рассказал Д.В. Мишин - Работа на современных станках с ЧПУ требует не физической силы, а сосредоточенности, ответственности и, конечно, желания и возможностей осваивать работу по современным стандартам. Мы с удовольствием принимаем на работу молодежь, предпочтительно c техническим образованием. Приветствуем желание развиваться, обучение и сертификация сотрудников проводится за счет предприятия.

.

Работа XXI века

На заводе особенно нуждаются в современных инженерно-технических кадрах.

- Мы создаем собственные разработки, выпускаем современное электрооборудование, - рассказал Евгений Вячеславович. - Нам нужны грамотные инженеры, схемотехники, конструкторы, технологи. Мы ждем специалистов, получивших образование по направлениям "Технология машиностроения", "Конструирование и технология радиоэлектронных средств", «Схемотехника». У нас уже работают выпускники Владимирского государственного университета, Ивановского государственного энергетического университета, Владимирского авиамеханического колледжа, Владимирского политехнического колледжа.

Будущих специалистов представители компании поддерживают, начиная со школы. Для юных любителей техники и точных наук ОАО «Юрьев-Польский завод "Промсвязь" в Юрьев-Польском организовал свой клуб робототехники, который сразу стал популярен.

Впрочем, умелые руки, рабочие квалификации, тоже по-прежнему востребованы. Такие традиционные специальности, как токарное дело, достойно оплачиваются на заводе.

Кстати, на заводе "Промсвязь" дифференцированная оплата труда, то есть, всегда есть возможность увеличить свой заработок.

ОАО «Юрьев-Польский завод "Промсвязь" постоянно растет как инженерно-инновационная компания, и заводу нужны профессионалы и молодые перспективные кадры.

ВНИМАНИЕ:

"Промсвязь" приглашает на работу специалистов по направлениям "Технология машиностроения", "Конструирование и технология радиоэлектронных средств", «Схемотехника».

КОНТАКТЫ:

тел. 8 (49246) 2 – 25 – 23,

эл.почта nok.yps@yandex.ru