2019-04-11T14:33:13+03:00
Общество

ВТЭК: профессии XXI века

Марина АЛЕКСАНДРОВА
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В марте 2018 г Президент России В.В. Путин обозначил наиболее важные направления работы в сфере развития системы СПО. Опираясь на свой 120-илетний опыт, Вязниковский технико-экономический колледж активно участвует в этой работе.

За последние годы значительно расширился круг профессий и специальностей, которыми овладевают студенты колледжа. Сегодня здесь можно получить 22 специальности и 25 профессий среднего профессионального образования. Обучаются в колледже более 1000 студентов.

Выбирай будущее!

Коллектив колледжа проводит большую работу по популяризации профессий и специальностей, наиболее востребованных на рынке труда. Здесь ежегодно организуют масштабные районные мероприятия «Фестиваль профессий», «Карьерный форум» и другие.

22 марта 2019 года на молодежной площадке «ВТЭК 21 век – территория роста» прошел III Молодежный карьерный форум «Выбираю будущее». Участниками форума стали студенты колледжей, представители предприятий, учащиеся школ Вязниковского района.

Второй блок форума «Выбираю будущее» проходил для учащихся 9-х классов школ Вязниковского района, перед которыми стоит нелёгкая задача - выбор профессии. Школьники познакомились с профессиями и специальностями, которые можно получить в колледже, попробовали себя в мастер-классах.

Лучшие в профессии

ВТЭК активно участвует в профессиональных соревнованиях, в том числе в международном чемпионате профессионального мастерства "Молодые " (Worldskills). Колледж является организатором проведения регионального этапа чемпионата по компетенции «Сантехника и отопление». На базе учебного заведения создан специализированный центр компетенций. В региональном чемпионате 2019 года студенты колледжа заняли 1 место в компетенции "Сетевое и системное администрирование", 2 место в компетенции "Сантехника и отопление", 3 место в компетенции "Технологии моды".

Равные возможности для всех

В рамках реализации программ национального проекта «Образование» колледж активно работает по обучению и переобучению взрослого населения по краткосрочным программам, в том числе и для лиц предпенсионного возраста. Здесь открываются большие возможности и по расширению взаимодействия с работодателями, службами занятости.

В планах колледжа - создание Центра опережающей профессиональной подготовки, где будет осуществляться обучение школьников первой рабочей профессии в соответствии с требованиями стандартов Ворлдскиллс. Студенты и взрослое население смогут приобрести дополнительные компетенции, квалификации.

Сегодня большое значение уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. Одним из масштабных мероприятий этого направления является Национальный чемпионат профессионального мастерства людей с инвалидностью "Абилимпикс". ВТЭК является базовой профессиональной организацией по поддержке региональной системы инклюзивного образования и стал организатором регионального этапа чемпионата «Абилимпикс», который состоялся во Владимире в октябре 2018 г.

В мастерстве соревновались обучающиеся колледжей Владимирской области из числа лиц с инвалидностью, а также школьники данной категории и молодые специалисты. Из 7 участников конкурса – студентов ВТЭК, 6 стали победителями и призерами.

"Помогая другим - развиваешься сам"

2018 год Указом Президента РФ был обозначен в России как год волонтера и добровольца. И здесь ВТЭК не мог остаться в стороне.

В 2018 году детальность волонтёрского отряда колледжа заметно активизировалась. Сегодня его численность – более 100 человек.

Представители волонтерского отряда принимали участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018», который прошел в рамках масштабного молодёжного форума Центрального федерального округа и регионов России «ДоброСаммит – 2018».

5 декабря в Международный день волонтёра в Москве состоялся Международный форум добровольцев с участием президента России В.В. Путина, где посчастливилось побывать и представителям ВТЭК.

Студенты колледжа ежегодно становятся победителями различных конкурсов, лидерами в фестивалях общественно значимых социальных проектов, на областных и Всероссийских олимпиадах

ИСТОЧНИК KP.RU

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