Владимирский авиамеханический колледж: современное образование с вековыми традициями

Одно из старейших учебных заведений региона, Владимирский авиамеханический колледж, является правопреемником Мальцевского ремесленного училища, основанного 26 ноября 1885 года. На сегодняшний день это многопрофильная профессиональная образовательная организация, в которой обучается около 2000 студентов и реализуется 14 программ среднего профессионального образования, в том числе 11 программ подготовки специалистов среднего звена, 3 программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

Площадка инновационного развития

Программы подготовки специалистов в авиамеханическом колледже постоянно совершенствуются, чтобы соответствовать меняющимся требованиям современности. Внедрение инновационных технологий образования и новых методов преподавания способствуют тому, что колледж постоянно находится в центре внимания руководства области. Так, в 2018 году колледж стал победителем областного конкурса областных профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные программы, и получил из регионального бюджета государственную поддержку в размере 1 млн.рублей.

Ресурсный центр по специальности ТМС

На базе Владимирского авиамеханического колледжа департаментом образования администрации Владимирской области была проведена апробация процедуры государственно-общественной оценки качества 12 реализуемых колледжем профессиональных образовательных программ. В результате Экспертным советом при департаменте образования с участием работодателей был признан высокий уровень качества реализации профессиональных образовательных программ.

Уже в 2019 году колледж стал победителем областных олимпиад по специальностям «Технология машиностроения», «Компьютерные системы и комплексы» , «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Правоохранительная деятельность».

Колледжу присвоен статус региональной инновационной площадки по направлению « Информационные и коммуникационные технологии».

Успехи, признанные на федеральном уровне

Ежегодно студенты колледжа под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения принимают активное участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства, становятся их победителями и призерами. Студенты колледжа неоднократно являлись призерами Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся учреждений СПО. Так, Матвей Раздельный стал победителем олимпиады по специальности «Технология машиностроения», а Александр Комиссаров занял 2 место в олимпиаде по специальности « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», а в чемпионате WSR в Ярославле Олег Солодовников занял 4 место в компетенции «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

В феврале 2019 года колледж участвовал в IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по 10 компетенциям, и в 6-ти из них занял призовые места!

Кабинет материаловедения

Воспитывать настоящих патриотов

В колледже уже несколько лет работает патриотический клуб «Звезда». Ребята помогают детям из детских домов, благоустраивая территории игровых площадок, проводят встречи со школьниками, на которых рассказывают о тяжелых сражениях не только Великой Отечественной, но и других войн. Студенты колледжа принимают участие в реконструкциях боев, поэтому понимают, как тяжело было идти в атаку, сжимая в руках ледяной ствол ППШ.

Команда колледжа регулярно занимает призовые места в городских соревнованиях «Школа безопасности» и игре «Зарница». В прошлом году колледж был удостоен чести представлять Владимирскую область на 1 Всероссийском слете патриотических объединений и поисковых отрядов, где команда была награждена дипломами 1, 2 и 3 степени за победы в конкурсах. Именно поэтому ребятам доверено нести Вахту Памяти на Посту № 1 в Дни воинской славы.

Класс EMCО 2C с учебным токарным станком "Австрия"

ВАЖНО :

На базе «ВАМК» в сотрудничестве с ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира» проводится профессиональное обучение (переобучение) безработных граждан, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости и лиц находящихся под риском увольнения.