2019-04-11T14:33:13+03:00
Общество

Владимирский авиамеханический колледж: современное образование с вековыми традициями

Уровень подготовки - «настоящие профессионалы»
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Владимирский авиамеханический колледжВладимирский авиамеханический колледж
Изменить размер текста:

Одно из старейших учебных заведений региона, Владимирский авиамеханический колледж, является правопреемником Мальцевского ремесленного училища, основанного 26 ноября 1885 года. На сегодняшний день это многопрофильная профессиональная образовательная организация, в которой обучается около 2000 студентов и реализуется 14 программ среднего профессионального образования, в том числе 11 программ подготовки специалистов среднего звена, 3 программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

Площадка инновационного развития

Программы подготовки специалистов в авиамеханическом колледже постоянно совершенствуются, чтобы соответствовать меняющимся требованиям современности. Внедрение инновационных технологий образования и новых методов преподавания способствуют тому, что колледж постоянно находится в центре внимания руководства области. Так, в 2018 году колледж стал победителем областного конкурса областных профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные программы, и получил из регионального бюджета государственную поддержку в размере 1 млн.рублей.

Ресурсный центр по специальности ТМС

Ресурсный центр по специальности ТМС

На базе Владимирского авиамеханического колледжа департаментом образования администрации Владимирской области была проведена апробация процедуры государственно-общественной оценки качества 12 реализуемых колледжем профессиональных образовательных программ. В результате Экспертным советом при департаменте образования с участием работодателей был признан высокий уровень качества реализации профессиональных образовательных программ.

Уже в 2019 году колледж стал победителем областных олимпиад по специальностям «Технология машиностроения», «Компьютерные системы и комплексы» , «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Правоохранительная деятельность».

Колледжу присвоен статус региональной инновационной площадки по направлению « Информационные и коммуникационные технологии».

Успехи, признанные на федеральном уровне

Ежегодно студенты колледжа под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения принимают активное участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства, становятся их победителями и призерами. Студенты колледжа неоднократно являлись призерами Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся учреждений СПО. Так, Матвей Раздельный стал победителем олимпиады по специальности «Технология машиностроения», а Александр Комиссаров занял 2 место в олимпиаде по специальности « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», а в чемпионате WSR в Ярославле Олег Солодовников занял 4 место в компетенции «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

В феврале 2019 года колледж участвовал в IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по 10 компетенциям, и в 6-ти из них занял призовые места!

Кабинет материаловедения

Кабинет материаловедения

Воспитывать настоящих патриотов

В колледже уже несколько лет работает патриотический клуб «Звезда». Ребята помогают детям из детских домов, благоустраивая территории игровых площадок, проводят встречи со школьниками, на которых рассказывают о тяжелых сражениях не только Великой Отечественной, но и других войн. Студенты колледжа принимают участие в реконструкциях боев, поэтому понимают, как тяжело было идти в атаку, сжимая в руках ледяной ствол ППШ.

Команда колледжа регулярно занимает призовые места в городских соревнованиях «Школа безопасности» и игре «Зарница». В прошлом году колледж был удостоен чести представлять Владимирскую область на 1 Всероссийском слете патриотических объединений и поисковых отрядов, где команда была награждена дипломами 1, 2 и 3 степени за победы в конкурсах. Именно поэтому ребятам доверено нести Вахту Памяти на Посту № 1 в Дни воинской славы.

Класс EMCО 2C с учебным токарным станком "Австрия"

Класс EMCО 2C с учебным токарным станком "Австрия"

ВАЖНО :

На базе «ВАМК» в сотрудничестве с ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира» проводится профессиональное обучение (переобучение) безработных граждан, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости и лиц находящихся под риском увольнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Образование и работа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Во Владимире пройдет первенство России по тяжелой атлетике
Главврач Владимирской больницы скорой медицинской помощи стал заслуженным работником здравоохранения России
Юные артисты из Бавленской школы искусств стали лауреатами фольклорно-этнографического конкурса
На строительство ФАПов и ремонт сельских амбулаторий Владимирской области направят более 1 миллиарда рублей
Владимирцев приглашаю окунуться в "Мир живописи"
Во Владимирской области четырех человек покусали клещи
Александров может войти в Золотое кольцо России
На железной дороге под Владимиром задержали мужчину с партией наркотиков
12 апреля во Владимире стартует Танеевский фестиваль
Александровские полицейские задержали двух продавцов героина
Во Владимире хулиганы бросали в машины цветочные горшки
В муромских аптеках продавалось запрещенное лекарство
Бывший вице-губернатор Владимирской области стал директором одного из крупнейших заводов Башкирии