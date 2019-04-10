2019-04-09T17:02:12+03:00
Общество

Владимир отмывают от зимних реагентов

В ближайшие выходные горожан приглашают на первый весенний субботник
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
..Фото: Администрация Владимирской области
Изменить размер текста:

Владимир начали приводить в порядок после зимы. Как рассказал заместитель директора «ЦУГД» (Центр управления городскими дорогами) Николай Дятлов, первая задача - избавить город от остатков зимних противогололедных реагентов, которыми поливали дороги, и песко-соляной смеси. Это нужно сделать быстро, пока вредные соли не впитались в оттаявшую после зимы почву. Сначала остатки песка сметаются с дорог и тротуаров, а потом асфальт и плитка промывается сильной струей воды.

Параллельно городская дорожная служба моет и красит ограждения, остановочные павильоны, дорожные знаки и даже фонарные столбы. С газонов убирают прошлогоднюю листву, хотя экологи в принципе против этого - листья являются естественным удобрением. Однако газоны после того, как стаял снег, оказались густо засыпанными окурками, и другого способоа навести чистоту нет.

Всего в работах уборке и благоустройству Владимира задействовано более 70 работников ЦУГД и 30 единиц специальной техники. Однако власти, как обычно, рассчитывают на помощь горожан.

13 и 20 апреля во Владимире пройдут общегородские субботники. Уборку во дворах домов должны будут организовать управляющие компании, а уборку территорий вокруг офисов и магазинов - владельцы и арендаторы. Участие жителей - добровольное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жители Владимирской области собрали почти три тонны вторичного сырья
Во Владимир прибудет поезд с уникальной выставкой трофейного оружия
В железнодорожных больницах Владимирской области прошла акция по раннему выявлению рака
Владимирский театр кукол отправился на гастроли
Владимирские военкоматы собирают фотографии ветеранов
Житель Радужного убил трех человек во Владимире
В Александровском районе ищут пропавшую школьницу
Фермера Джона Кописки оштрафовали за загрязнение земли нитратами
В 2019 году в 33 регионе 8,5 тысячи семей получили выплаты за рождение ребенка
Владимирцы привезли 8 медалей со всероссийских соревнований по радиоспорту
Владимирские гимнастки привезли четыре медали с российского турнира "Жемчужины Санкт-Петербурга"
Иваново стал ближе к Владимиру: какие новые возможности получили жители
В Коврове уничтожили семь коробок "нелегальных" яблок
В школах Владимирской области пройдут уроки, посвященные свойствам воды
Департамент природопользования администрации Владимирской области сменит название
Владимирских школьников приглашают на кибердиктант
В Лакинске управляющая компания не хотела делать пандус для мальчика-инвалида
Муромлянина и гусевчанина задержали с "синтетикой"
В Коврове закрыли "Fix Price" из-за нарушений пожарной безопасности
Ковровчанин, притворившись туристом, ограбил прохожего
Посетив выставки в Центре ИЗО, владимирцы получат в подарок книги
Владимирцы привезли 8 медалей с соревнований по радиоспорту в Ставрополе
В Александрове водитель бензовоза продавал на сторону бензин, а пустоты заполнял нефтепродуктами
Заезд с Лыбедской магистрали на Стрелецкую запретили
В Юрьев-Польском педагогу, которая взяла за ухо ученика, объявили выговор