Владимир отмывают от зимних реагентов

Владимир начали приводить в порядок после зимы. Как рассказал заместитель директора «ЦУГД» (Центр управления городскими дорогами) Николай Дятлов, первая задача - избавить город от остатков зимних противогололедных реагентов, которыми поливали дороги, и песко-соляной смеси. Это нужно сделать быстро, пока вредные соли не впитались в оттаявшую после зимы почву. Сначала остатки песка сметаются с дорог и тротуаров, а потом асфальт и плитка промывается сильной струей воды.

Параллельно городская дорожная служба моет и красит ограждения, остановочные павильоны, дорожные знаки и даже фонарные столбы. С газонов убирают прошлогоднюю листву, хотя экологи в принципе против этого - листья являются естественным удобрением. Однако газоны после того, как стаял снег, оказались густо засыпанными окурками, и другого способоа навести чистоту нет.

Всего в работах уборке и благоустройству Владимира задействовано более 70 работников ЦУГД и 30 единиц специальной техники. Однако власти, как обычно, рассчитывают на помощь горожан.

13 и 20 апреля во Владимире пройдут общегородские субботники. Уборку во дворах домов должны будут организовать управляющие компании, а уборку территорий вокруг офисов и магазинов - владельцы и арендаторы. Участие жителей - добровольное.