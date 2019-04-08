АКЦИЯ «КП» "ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ"

25 апреля, накануне Пасхи, владимирская «Комсомолка» вместе с ГосАвтоИнспекцией Владимирской области проведет акцию «Чистый четверг». В этот день на улицах Владимира будут организованы временные посты, где вместе с сотрудниками ДПС мы будем останавливать самые грязные и самые чистые автомобили. Владельцы грязных машин получат купон на бесплатную мойку

А владельцы чистых авто - подарки от наших партнеров и свежий номер «КП».

Партнеры акции

Генеральный Партнер: Компания Ростелеком - национальный цифровой провайдер, лидер рынка по доступу в интернет и платного ТВ.

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Партнер проекта - Автомойка – Самообслуживания - принципиально иной подход к мойке автомобилей.

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Партнер проекта - Гипермаркет Глобус - здесь мир вращается вокруг вас.

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Партнер проекта - Компания «Водный мир», сеть магазинов «Ручеёк»