2019-04-05T14:44:46+03:00
Общество

Ковровские спасатели вынули из забора застрявшую собаку

Пес просунул голову между прутьями и так просидел всю ночь
Валерия Рудометова
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Фото: паблик "Заметки спасателя"Фото: паблик "Заметки спасателя"Фото: ВКонтакте
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Сторожевому псу Казбеку надоело дежурить у дома и сидеть за забором. Большая собака то ли выбраться пыталась, то ли кошку увидела, и просунула голову в маленькую дыру в заборе. Как смогла? Спасатели до сих пор не понимают. Так, в одном положении, пес просидел всю ночь. Только наутро хозяева решили, что без помощи спасателей собаку не освободить.

- Видимо, весной у животных тоже обострения случаются. После звонка мы оперативно выехали к дому и попытались понять: как собака по кличке Казбек смогла просунуть голову в маленький металлический узор на калитке. Пес был очень напуган, все время лаял, рычал и пытался покусать дежурную смену спасателей. Конечно, он вон сколько времени просидел в таком положении, - рассказал спасатель поисково-спасательного отряда города Коврова Михаил Быков.

После осмотра стало понятно, что без гидравлического аварийно-спасательного инструмента тут не обойдется. Нужно было перекусить прутья забора, вплотную ножницами приблизиться к морде Казбека. Но он не подпускал к себе.

- Мы попытались закрыть морду собаки тряпкой и связать пасть веревкой, чтобы он не укусил. Не получилось. - продолжал Михаил. - Зачастую на вызовах приходится включать смекалку и использовать подручные средства для оказания помощи. Так, один из спасателей увидел снеговые лопаты и попробовал таким образом закрыть морду собаки. И получилось! Лопата не давала собаке укусить спасателя, а также закрывала морду от возможных осколков металла.

Примерно за 40 минут спасатели справились: прутья перекусили и отогнули. Пес был на свободе! Но... не торопился выдергивать голову назад. Скорее всего, привык уже в таком положении. Бригада вновь взялась за лопату: слегка подтолкнула собаку, чтобы та вытащила морду.

- Когда мы собирали свое оборудование, то увидели, как Казбек прыгает выше забора от радости, что оказался на свободе, - заключил Михаил Быков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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