Доходность по накопительному счету Промсвязьбанка

Промсвязьбанк повысил доходность накопительного счета «Акцент на процент». Теперь по нему можно получить ставку до 8,5% годовых в зависимости от суммы покупок по любым картам Промсвязьбанка. Условия счета "Акцент на процент" позволяют свободно вносить и снимать средства без ограничения по сумме и сроку, но чем больше минимальный остаток по счету и сумма покупок по картам, тем больший доход можно получить. Базовая ставка по счету составляет 6,5% годовых на сумму до 700 тыс. руб. С учетом повышения она может быть повышена на 1-2 процентных пункта в зависимости от объема совершенных покупок по картам банка, до максимальной 8,5% годовых. Ранее доходность по счету с учетом надбавок составляла 6,8-8% годовых.

.

Минимальная сумма покупок по картам Промсвязьбанка для начисления надбавок к ставке по счету "Акцент на процент" – 10 тыс. руб. в месяц. Например, при покупках по картам ПСБ от 10 тыс. руб. в месяц ставка на остаток по счету в следующем месяце составит 7,5% годовых, при покупках от 30 тыс. руб. – 8% годовых, при покупках от 50 тыс. руб. – 8,25% годовых, а при покупках от 85 тыс. руб. – 8,5% годовых. Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц, выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца, все проценты капитализируются. Повышенные надбавки за покупки по картам выплачиваются со 2-го месяца после открытия счета.

Открыть и пополнить счет "Акцент на процент" можно любым удобным способом – дистанционно в интернет- или мобильном банке или обратившись в любое отделение банка. Срок счета не ограничен. Чтобы получить повышенную ставку, клиенту нужно разместить на накопительном счете любую сумму "Акцент на процент" и совершать больше покупок по своим картам ПСБ.

Для того, чтобы копить было легко и удобно, можно воспользоваться правилами автоматического пополнения счета. Правило "Пополнил-накопил" позволяет перечислять выбранную клиентом сумму или процент от пополнения карты, например, от поступления зарплаты или пенсии. С правилом "Купил-накопил" при совершении покупок по карте ПСБ выбранная клиентом сумма или процент с каждого чека будет автоматически перечисляться на счет "Акцент на процент" с остатка по счету карты.

«Сегодня накопительные счета пользуются высокой популярностью, поэтому мы решили предложить нашим клиентам счет с новой механикой начисления процентов — «Акцент на процент», ставка по которому зависит от ежедневных расходов. Клиент покупает, а мы повышаем ставку, — комментирует региональный директор ОО «Владимирский» Виктор Демидов. — Достаточно совершать ежедневные, привычные покупки по картам ПСБ, чтобы получать доход до 8,5 % годовых.»

Подробнее с условиями накопительного счета «Акцент на процент» можно ознакомиться на сайте.

Реклама