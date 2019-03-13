Первый и последний не предлагать! Этажи стереотипов

Квартиры, расположенные на нижних этажах многоквартирного дома, традиционно считаются менее привлекательными, так как имеют ряд своих особенностей. Однако традиционные «проблемы первого этажа» относились к домам старого фонда. Сегодня уже на этапе проектирования учитываются все тонкости проживания в подобных квартирах для того чтобы они были максимально привлекательными и комфортными.

На многих покупателей недвижимости при выборе этажа до сих пор влияют стереотипы, сложившиеся еще в советское время. Все мы помним (а некоторые до сих пор используют) строгое ограничение при поиске жилья «первый и последний не предлагать!». Однако квартиры в современных новостройках комфорт-класса располагаются только со второго этажа, для удобства жителей первые этажи отводятся под коммерческие помещения.

Например, в каждом доме нашего жилого квартала «Танеево Парк» предусмотрены помещения подобного типа. В состав ЖК входит детский сад, поэтому максимум, что могут открыть на первом этаже – это салон красоты, отделение банка, аптеку, магазины одежды или стоматологию. Так что в нашем случае жильцам второго этажа волноваться не о чем.

Директор по маркетингу компании «Аскона Инвест» Светлана Гулюкина

Кроме этого, технологии строительства и качество современных материалов кардинально изменились. И таких проблем, как посторонние запахи и пониженная температура на нижних этажах, в нынешних новостройках давно нет.

Существует стереотип, что деревья, расположенные у дома, могут стать «лестницей» для грабителей. Но такое опасение актуально для старых построек, где расстояние от окон до ветвей деревьев порой не превышает одного-двух метров. Сейчас действуют нормативы, согласно которым деревья не разрешается сажать ближе пяти метров от наружных стен жилого дома. Поэтому в современных новостройках подобные риски исключены. Да и решетки на окнах нижних этажей теперь не нужны — в 21 веке есть много других способов обеспечить безопасность квартир.

Сегодня жизнь на 2 этаже получает абсолютно новое прочтение и популярность у покупателей. И для этого есть несколько объективных причин. Во-первых, вы никак не беспокоите соседей снизу, значит можно заниматься спортом, танцевать и передвигать мебель в любое время суток.

Во-вторых, даже если вы предпочтёте пользоваться лифтом, вы будете в более благоприятном положении по сравнению с жителями более высоких этажей в случае отключения лифтов по техническим причинам.

В-третьих, мамам, живущим на нижних этажах в новостройках, можно не выходя из дома следить за тем, как играет ребенок на детской площадке, при этом делать домашние дела. А для того, чтобы зайти домой, ребенку не нужно одному ехать в лифте. Согласитесь, это очень важно для спокойствия родителей.

В-четвертых, даже в самых дружелюбных к животным зданиях вы найдете человека, который будет недоволен соседству с вашим четвероногим другом в лифте. Второй этаж решает эту проблему идеально.

Корпус №3 ЖК Танеево Парк

Есть несколько принципиальных моментов, на которые действительно необходимо обращать внимание при выборе квартиры на нижнем этаже.

Например, необходимо понимать какие дороги расположены рядом с вашим будущим домом и насколько интенсивное по ним движение. Если новостройка находится вблизи крупных транспортных артерий, шума от автомобилей и выхлопных газов вам не избежать. Если вокруг дома в радиусе 200 метров нет оживленных дорог, можно смело останавливать свой выбор на нем.

Чтобы не ошибиться с выбором этажа необходимо учитывать особенности характера всех будущих жителей вашей квартиры. Например, по статистике, более 7% всего населения планеты страдают акрофобией – страхом высоты. При взгляде из окна квартиры, расположенной на одном из верхних этажей, у них может возникать как легкий дискомфорт, так и настоящая паника. Поэтому постоянное проживание «на высоте» может стать для таких людей пыткой. Примерно такой же процент жителей Земли страдают клаустрофобией – боязнью замкнутого пространства, ярчайшей пример которой – страх перед поездками в лифте.

Вид из окон квартиры на 2 этаже в корпусе №3 ЖК Танеево Парк

Чем выше — тем лучше вид? Не факт! Так, многие покупатели жилого квартала «Танеево Парк» отмечают красивый вид на исторический центр уже на втором этаже: дома располагаются на возвышенности, обзор из окон великолепный. И несмотря на то, что в повседневной жизни мы не так часто проводим время на балконе, любуясь окрестностями, при выборе квартиры в новостройке нужно обязательно поинтересоваться будущими видовыми характеристикам

Выбирайте квартиру на нижних этажах и живите по своим правилам

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