2019-03-13T17:31:58+03:00
Общество

Первый и последний не предлагать! Этажи стереотипов

Покупатели жилья в новостройках предпочитают 5-13 этаж, самым популярным считается седьмой. Какие предрассудки мешают при выборе этажа и на что действительно нужно ориентироваться, поделилась директор по маркетингу компании «Аскона Инвест» Светлана Гулюки
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Квартиры, расположенные на нижних этажах многоквартирного дома, традиционно считаются менее привлекательными, так как имеют ряд своих особенностей. Однако традиционные «проблемы первого этажа» относились к домам старого фонда. Сегодня уже на этапе проектирования учитываются все тонкости проживания в подобных квартирах для того чтобы они были максимально привлекательными и комфортными.

На многих покупателей недвижимости при выборе этажа до сих пор влияют стереотипы, сложившиеся еще в советское время. Все мы помним (а некоторые до сих пор используют) строгое ограничение при поиске жилья «первый и последний не предлагать!». Однако квартиры в современных новостройках комфорт-класса располагаются только со второго этажа, для удобства жителей первые этажи отводятся под коммерческие помещения.

Например, в каждом доме нашего жилого квартала «Танеево Парк» предусмотрены помещения подобного типа. В состав ЖК входит детский сад, поэтому максимум, что могут открыть на первом этаже – это салон красоты, отделение банка, аптеку, магазины одежды или стоматологию. Так что в нашем случае жильцам второго этажа волноваться не о чем.

Директор по маркетингу компании «Аскона Инвест» Светлана Гулюкина

Директор по маркетингу компании «Аскона Инвест» Светлана Гулюкина

Кроме этого, технологии строительства и качество современных материалов кардинально изменились. И таких проблем, как посторонние запахи и пониженная температура на нижних этажах, в нынешних новостройках давно нет.

Существует стереотип, что деревья, расположенные у дома, могут стать «лестницей» для грабителей. Но такое опасение актуально для старых построек, где расстояние от окон до ветвей деревьев порой не превышает одного-двух метров. Сейчас действуют нормативы, согласно которым деревья не разрешается сажать ближе пяти метров от наружных стен жилого дома. Поэтому в современных новостройках подобные риски исключены. Да и решетки на окнах нижних этажей теперь не нужны — в 21 веке есть много других способов обеспечить безопасность квартир.

Сегодня жизнь на 2 этаже получает абсолютно новое прочтение и популярность у покупателей. И для этого есть несколько объективных причин. Во-первых, вы никак не беспокоите соседей снизу, значит можно заниматься спортом, танцевать и передвигать мебель в любое время суток.

Во-вторых, даже если вы предпочтёте пользоваться лифтом, вы будете в более благоприятном положении по сравнению с жителями более высоких этажей в случае отключения лифтов по техническим причинам.

В-третьих, мамам, живущим на нижних этажах в новостройках, можно не выходя из дома следить за тем, как играет ребенок на детской площадке, при этом делать домашние дела. А для того, чтобы зайти домой, ребенку не нужно одному ехать в лифте. Согласитесь, это очень важно для спокойствия родителей.

В-четвертых, даже в самых дружелюбных к животным зданиях вы найдете человека, который будет недоволен соседству с вашим четвероногим другом в лифте. Второй этаж решает эту проблему идеально.

Корпус №3 ЖК Танеево Парк

Корпус №3 ЖК Танеево Парк

Есть несколько принципиальных моментов, на которые действительно необходимо обращать внимание при выборе квартиры на нижнем этаже.

Например, необходимо понимать какие дороги расположены рядом с вашим будущим домом и насколько интенсивное по ним движение. Если новостройка находится вблизи крупных транспортных артерий, шума от автомобилей и выхлопных газов вам не избежать. Если вокруг дома в радиусе 200 метров нет оживленных дорог, можно смело останавливать свой выбор на нем.

Чтобы не ошибиться с выбором этажа необходимо учитывать особенности характера всех будущих жителей вашей квартиры. Например, по статистике, более 7% всего населения планеты страдают акрофобией – страхом высоты. При взгляде из окна квартиры, расположенной на одном из верхних этажей, у них может возникать как легкий дискомфорт, так и настоящая паника. Поэтому постоянное проживание «на высоте» может стать для таких людей пыткой. Примерно такой же процент жителей Земли страдают клаустрофобией – боязнью замкнутого пространства, ярчайшей пример которой – страх перед поездками в лифте.

Вид из окон квартиры на 2 этаже в корпусе №3 ЖК Танеево Парк

Вид из окон квартиры на 2 этаже в корпусе №3 ЖК Танеево Парк

Чем выше — тем лучше вид? Не факт! Так, многие покупатели жилого квартала «Танеево Парк» отмечают красивый вид на исторический центр уже на втором этаже: дома располагаются на возвышенности, обзор из окон великолепный. И несмотря на то, что в повседневной жизни мы не так часто проводим время на балконе, любуясь окрестностями, при выборе квартиры в новостройке нужно обязательно поинтересоваться будущими видовыми характеристикам

Выбирайте квартиру на нижних этажах и живите по своим правилам

.

.

Офис продаж компании «Аскона Инвест»:

г. Владимир, ул. Офицерская, 9А.

Тел. +7 (910) 777-777-1, +7 (4922) 45-10-10.

www.askonainvest.ru

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Во Владимире педагогом года стала учитель географии
На владимирских остановках появятся розетки для зарядки мобильников
Владимирский бизнесмен Александр Филиппов вышел по УДО
В Судогодском районе пенсионер застрелил своего сына из двустволки
На дороги Владимирской области до 2024 года направят более 6 миллиардов рублей
Во Владимирской областной филармонии пройдет вечер танго и джаза
Владимирцев приглашают познакомиться с грузинской культурой
Главу Общественной палаты Владимирской области Наталью Юдину наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
Волгоградцу дали шесть лет колонии за убийство во владимирском кафе
12 тысяч владимирцев используют киберзащиту от «Ростелекома»
Прокуратура выясняет, кто виноват в падении с крыши вязниковского дома металлического ограждения
В Юрьев-Польском мужчина украл деньги из чужой куртки
Промсвязьбанк и Ростовская область договорились о сотрудничестве
Ирина Кирюхина вернется в ЗС Владимирской области
Владимирцы стали чаще ездить на электричках
Во Владимирской области поймали парня, укравшего в Чувашии дорогого попугая