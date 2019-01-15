2019-01-14T17:29:14+03:00
Общество

ВРИО вице-губернатора Марина Чекунова лично проведет субботник в Струнинской больнице

Сотрудница областной администрации, которая посоветовала врачам «постирать занавески», приедет и поможет навести порядок в поликлинике
Артем Бендрик
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Марина ЧекуноваМарина ЧекуноваФото: Артем Бендрик
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В конце минувшей недели в многострадальной больнице в Струнино, прославившейся после «Прямой линии» с президентом, разразился очередной скандал.

ВРИО вице-губернатора по социальной политике Марина Чекунова приехала в больницу Струнино на встречу с врачами и активистами и пришла в ужас от состояния медицинского учреждения - грязь, пауки, решетка на регистратуре...

- Надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах - как они висят? Какой чистоты они? Когда мылись окна в последний раз? Как моются полы? Есть ли бахилы? Если нужны бесплатные бахилы, то давайте мы обеспечим, - не сдержала эмоций Марина Чекунова.

Эти слова были выдернуты из контекста и уже стали народным мемом. На чиновницу сразу же обрушился шквал критики федеральных СМИ, депутатов, особенно ее невзлюбили в интернете. Некоторые группы ВКонтакте уже пестрят смешными картинками на эту тему. Но нашлись и те, кто Марину Чекунову поддержали.

- Факты сильно искажены, никакого хамства с ее стороны и близко не было, а фразы были вырваны из контекста, - пишут те, кто был на встрече.

Чтобы не только словом, но и делом доказать, что в больнице должно быть чисто, ВРИО первого замгубернатора Владимирской области пообещала 19 января провести генеральную уборку в здании Струнинской поликлиники и лично принять в ней участие. На субботник также приедут директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев, сотрудники облздрава,, волонтеры-медики и все неравнодушные люди из числа жителей города Струнино.

- На субботнике планируется провести работы по благоустройству вестибюля и регистратуры поликлиники, кабинетов врачей, холлов и коридоров, а также текущий ремонт дверей и окон. Кроме того, намечена уборка помещений поликлиники и обновление информационных стендов, - рассказала «КП» Марина Чекунова.

Директор облздрава Алексей Мозалев отметил, что субботник не решит всех проблем Струнинской больницы, но станет важным шагом на пути изменений к лучшему и позитивным сигналом для медиков и пациентов.

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