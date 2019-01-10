Во Владимире появился памятник "Левиафану" и стадион "Сантьяго Бернабеу"

Мечтали ли вы когда-нибудь побывать в Мадриде на знаменитом "Сантьяго Бернабеу", дабы насладиться игрой великого "Реала"? Ваша мечта сбылась! Судя по Google Maps, он теперь недалеко от Золотых Ворот. Можно на троллейбусе добраться. Не верите? Смотрите сами.

А как вам новое творение авангардных художников-акционистов из Владимира: памятник "Левиафану"? Не проходите мимо, он появился совсем недавно там, где был памятник диктору Левитану.

- Что за бред вы несете, - подумали читатели. Не беспокойтесь, разумеется, никаких переименований официально не произошло. Просто скучающие пользователи Google решили в очередной раз повеселиться и внесли кучу вандальных правок в карту города. Примеры с "Сантьяго Бернабеу" и памятником "Левиафану" - самые интересные идеи шутников. Остальное - хулиганство чистейшей воды. Чаще всего в правках мелькают имена Рикардо и Милосс. Например: магазин "Рикардо и Милосс" ("Руслан и Людмила"), Милосский парк (Андириановский сквер). Вероятно кто-то таким образом пытается увековечить свой никнейм.

Видимо, фантазия у вандалов быстро иссякла. Например, «Парк Дружбы как друга» - ну совсем не смешно.

Подобные вандальные правки некогда были распространённым явлением в проектах, где весь контент создают сами пользователи - на картах или в Википедии. Дело в том, что внести правку в контент может любой желающий, и если модераторы не сочтут нужным проверять (а Владимир для сотрудников Гугла, увы, лишь крошечная точка на карте, в существование которой они даже не очень верят) - то правка появится в общем доступе.

Вандальные правки обязательно откатят к предыдущей версии, как только у модераторов дойдут руки до карты Владимира. Но подобные явления для Владимира все же новы.