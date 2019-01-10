2019-01-10T11:34:08+03:00
Общество

Во Владимире появился памятник "Левиафану" и стадион "Сантьяго Бернабеу"

Пользователи Google Maps внесли массу вандальных правок в карту города
Сергей МОРКОВКИН
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Стадион "Сантьяго Бернабеу"Стадион "Сантьяго Бернабеу"Фото: Википедия
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Мечтали ли вы когда-нибудь побывать в Мадриде на знаменитом "Сантьяго Бернабеу", дабы насладиться игрой великого "Реала"? Ваша мечта сбылась! Судя по Google Maps, он теперь недалеко от Золотых Ворот. Можно на троллейбусе добраться. Не верите? Смотрите сами.

. Фото: Google Карты

.Фото: Google Карты

А как вам новое творение авангардных художников-акционистов из Владимира: памятник "Левиафану"? Не проходите мимо, он появился совсем недавно там, где был памятник диктору Левитану.

. Фото: Google Карты

.Фото: Google Карты

- Что за бред вы несете, - подумали читатели. Не беспокойтесь, разумеется, никаких переименований официально не произошло. Просто скучающие пользователи Google решили в очередной раз повеселиться и внесли кучу вандальных правок в карту города. Примеры с "Сантьяго Бернабеу" и памятником "Левиафану" - самые интересные идеи шутников. Остальное - хулиганство чистейшей воды. Чаще всего в правках мелькают имена Рикардо и Милосс. Например: магазин "Рикардо и Милосс" ("Руслан и Людмила"), Милосский парк (Андириановский сквер). Вероятно кто-то таким образом пытается увековечить свой никнейм.

. Фото: Google Карты

.Фото: Google Карты

Видимо, фантазия у вандалов быстро иссякла. Например, «Парк Дружбы как друга» - ну совсем не смешно.

Подобные вандальные правки некогда были распространённым явлением в проектах, где весь контент создают сами пользователи - на картах или в Википедии. Дело в том, что внести правку в контент может любой желающий, и если модераторы не сочтут нужным проверять (а Владимир для сотрудников Гугла, увы, лишь крошечная точка на карте, в существование которой они даже не очень верят) - то правка появится в общем доступе.

Вандальные правки обязательно откатят к предыдущей версии, как только у модераторов дойдут руки до карты Владимира. Но подобные явления для Владимира все же новы.

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