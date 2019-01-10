Спортивные итоги 2018 года во Владимире: биатлонист-депутат, гимнаст-чемпион и «Торпедо»-середняк

Уходящий год для региона может и не был богат на крупные спортивные успехи, однако совсем уж проходным его назвать нельзя. И вновь на коне была спортивная гимнастика.

Герой года

Для гимнаста Николая Куксенкова 2018 год вновь стал успешным. После серебра на Олимпиаде в Рио в 2016 году он на некоторое время пропал с радаров (крупных турниров не было), однако в этом году вновь заявил о себе взяв серебро чемпионата мира в командном первенстве. Для российской сборной эта медаль стала первой за 12 лет в командных соревнованиях.

Очень важно, что сборную на командные соревнования вывел Николай Куксенков. Его тренеры команды перед турниром сделали капитаном. А это большая ответственность. Поэтому Николай и взял на себя самый сложный снаряд для всех российских гимнастов — коня. Николая поставили на коня как самого опытного гимнаста, зная, что он выступит надежно. Так и получилось. Куксенкову дали 13,266 балла.

- Нормально, для коня это нормально! - в один голос уверяли комментаторы.

Самое главное, что сборная России по итогам этого чемпионата получила право на участие в Олимпиаде-2020 года в Токио. И избавила себя от нервотрепки на следующем чемпионате мира. Во Владимире надеются, что капитаном будет вновь Николай Куксенков. Шансы на это есть.

Безденежье года

Волейбольный клуб «Владимир» в этом году добился одного из самых высоких результатов за все время существования. И при этом столкнулся с самыми большими финансовыми трудностями.

После первого круга команда идет на первом месте в зоне «Запад» высшей лиги «Б». И имеет все шансы добиться повышения в классе. Вот только особой радости от лидерства спортсмены не испытывают. Дело в том, что почти все они — официально уволены и работали чуть ли не бесплатно.

Финансирования, которое клубу выделила администрация города Владимира, не хватило. На год спортсменам на все про все выделили в общей сумме 6,75 миллионов рублей. Из них два миллиона выделяли дополнительно, в августе этого года. На данный момент участие в весенней части сезона под вопросом. У клуба нет денег даже на соревнования на январь, и нет денег, чтобы людям выплатить все зарплаты за декабрь.

Для нормального существования ВК «Владимир» ежегодно необходимо около 15 миллионов рублей. Впрочем, в клубе думают, как получить хотя бы около трех миллионов на завершение этого сезона. В клубе очень надеются на помощь от руководства области. Но там пока от слов к делу еще не перешли. А в городе денег точно нет.

Середняки года

Мы не вкладываем никакого негатива в данное слово. Просто констатируем факт — в этом году владимирский футбол звезд с неба не хватает, но и на дне не прозябает. И владимирское «Торпедо», и ФК «Муром» находятся в середине турнирной таблицы зоны «Запад» второй лиги российского футбольного чемпионата.

В турнире выступает 13 команд. «Муром» идет на седьмом месте, «Торпедо» - на пятом. Казалось бы, владимирцы находятся в лидирующей пятерке. Но на самом деле команда отстает от тройки лидеров на семь очков, а от первого места — на 13. Да и игра, которую показывают оба коллектива из Владимирской области, сложно назвать искрометной. Обе команды нестабильны.

Игроки и тренеры "Торпедо" (Владимир)Фото: Антон Ноздрин

Объяснение простое: ни у одной из команд нет денег на серьезное перспективное развитие. Обе живут сегодняшним днем, как и многие команды из второй лиги. Поэтому и бороться особо не за что. Ну, хоть не в аутсайдерах ходим.

У футбола из 33 региона есть, по сути, только одно достижение. ФК «Муром» попал в ТОП-10 команд России с самой высокой заполняемостью стадиона, заняв в рейтинге второе место. Он у муромлян заполняется на 98 процентов. Правда, сделать это не сложно — стадион вмещает всего 2100 человек. Да и пускают на стадион бесплатно.

Спортсмен-депутат

Для федерального уровня спортсмен, ставший депутатом, это вполне нормальная картина. Можно вспомнить Александра Карелина, Светлану Хоркину, Алину Кабаеву. Однако на областном уровне у нас еще не было депутатов-спортсменов Законодательного собрания. До этой осени.

После сентября в Законодательном собрании произошло много изменений. В том числе, в областной парламент от партии «Единая Россия» пробился Алексей Слепов, для многих больше известный как биатлонист.

Алексей СлеповФото: Валерия Рудометова

Чемпион России по лыжным гонкам (2010) и биатлону (2012), обладатель Кубка IBU в общем зачёте в сезоне 2013/2014, трёхкратный чемпион Европы (2015), двукратный чемпион России 2017 года в спринте и индивидуальной гонке. Слепов в этом году прибавил к этому еще и титул народного избранника.

Правда, в спортивном плане осень у Алексея не задалась. Он вроде бы пробился на кубок Мира (один из главнейших турниров для биатлонистов), но там успехов не добился и был переведен тренерами на кубок IBU. Вот только и там результаты не задались. По сути, в этом сезоне у Слепова лишь одна победа — на спринтерской гонке на «Ижевской винтовке».

Героини года

Радовали в этом году владимирских любителей спорта девушки. Сразу две представительницы 33 региона ярко проявили себя на международной арене.

Например, юная самбистка Анастасия Хомячкова регулярно выигрывала один турнир за другим. Последний не так давно — в начале декабря 2018 года. Тогда прошел студенческий Кубок мира по самбо. Анастасия Хомячкова выиграла золото в весовой категории до 72 кг. А в мае Анастасия получила бронзовую награду на чемпионате Европы по самбо. На внутренней арене Хомячкова выиграла серебро чемпионата России.

Анастасия ХомячковаФото: Сергей МОРКОВКИН

Другая молодая спортсменка, подающая большие надежды, это ковровчанка Анастасия Авдеева. Летом она выиграла 200-метровую дистанцию на спине на первенстве Европы среди юниоров. В финальном заплыве спортсменка опередила ближайшую соперницу из Венгрии на секунду. А в ноябре Авдеева стала третьей на той же дистанции.