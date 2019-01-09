Скончался первый губернатор Владимирской области Юрий Власов

9 января не стало первого в новейшей истории губернатора Владимирской области Юрия Власова. Он был главой региона в 1991-96 годах.

Юрий Власов был самым молодым губернатором в современной России. В сентябре 1991 года, на момент вступления в должность, ему исполнилось 30 лет. Это рекорд: Немцов стал губернатором в 32, псковский губернатор Андрей Турчак в 33 года… У руля области Юрий Васильевич простоял только один срок, после чего проиграл выборы следующему губернатору Николаю Виноградову.

Родом Юрий Власов из Прикумска Ставропольского края. В 1983 году он окончил Московский институт управления,в 1985 году перебрался во Владимир, где занялся научной деятельностью. В 1988 году Юрий Власов стал младшим научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского ящурного института. Через два года был избран депутатом Владимирского областного Совета (ныне Законодательное Собрание области).

В сентябре 1991 года, после ГКЧП и перед самым распадом СССР, политическая карьера Юрия Власова резко пошла вверх. Сначала его назначили заместителем председателя исполкома Владимирского городского Совета, а уже через полмесяца – главой администрации Владимирской области. Приказ о назначении подписал первый президент России Борис Ельцин.

В декабре 1993 года Юрия Власова избрали губернатором Владимирской области уже на первых демократических выборах в регионе. В этой должности он пробыл еще три года. В декабре 1996 года он проиграл вторые выборы на пост губернатора области коммунисту Николаю Виноградову. В декабре 2000 года года он снова баллотировался на пост главы региона и снова проиграл действующему губернатору, набрав чуть больше 20% голосов избирателей.

После поражения на выборах 1996 года Власов занялся научной работой. С 1997 по 2001 годы он был заместителем главы владимирского областного отделения Банка России, научным консультантом директора московского НИИ защиты животных, был проректором института «Международный финансовый центр». Последним местом работы Юрия Власова была РАНХиГС при Президенте РФ, где он был директором программ повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих.

Прощание с Юрием Власовым состоится 11 января в Сретенском храме по адресу: г. Владимир, ул. Ломоносова, 17А.

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Юрию Власову в сентябре 1991 года, на момент вступления в должность губернатора Владимирской области, исполнилось 30 лет. Это рекорд: Немцов стал губернатором в 32, псковский губернатор Андрей Турчак в 33 года… У руля области Юрий Васильевич простоял только один срок, после чего проиграл выборы нынешнему губернатору Николаю Виноградову (продолжение).