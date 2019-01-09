Во Владимире построят арбитражный суд за 600 миллионов рублей

В самом начале январских праздников на пустыре около здания администрации Владимирской области поставили зеленый забор. А на нем повесили табличку с указанием, что именно скоро начнут строить на огражденной территории. Оказалось, что около «белого дома» в ближайшее время начнут возводить здание для областного арбитражного суда. Вернее, целый дворец правосудия.

По проекту, разработанному московской фирмой «Моспроект-2», новый дом для арбитражных судей будут два года и закончат к декабрю 2020 года. Это будет пятиэтажное кирпичное здание, выполненное в стиле псевдонеоклассицизма. Очень «псевдо» - ни к какому стандартному стилю такие большие окна не свойственны.

Стоимость строительства, как указано на сайте госзакупок, составит 619 миллионов 508 тысяч 710 рублей. Это деньги из федерального бюджета. Построить здание для областного арбитражного суда за эту сумму готова казанская компания ООО «Фортекс». У себя в Казани фирма в основном строила спортивные комплексы и торговые центры. Но были и административные здания.

Пока за забором нет ни строительной техники, ни рабочих. Но после праздников подрядчик может начать подвозить стройматериалы. Уже сейчас рядом с будущей стройкой лежат бетонные плиты.

Напомним, что сейчас Арбитражный суд располагается неподалеку от своего будущего здания — на Октябрьском проспекте, недалеко от торгового центра «Гранд». В нем работают 34 судьи.

Общая площадь нового дворца арбитражного правосудия — чуть менее семи тысяч квадратных метров.