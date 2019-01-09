Сбил лося — заплатил 40 тысяч, даже если виноват лось

Записями и видеороликами о встречах с лосями забиты все владимирские паблики. Один из последних, эффектных - у трассы, которая ведет к Иванову, вблизи Владимира задумчиво бродит семейство лосей.

На обочине стоит целая вереница машин, водители остановились, чтобы поснимать сохатых. Огромные животные объедают веточки в пяти метрах от дороги и не пугаются ни сигналов машин, ни разговоров людей.

И подобных историй этой зимой - масса. Специалисты объясняют, что радоваться такой встрече с природой не стоит: лоси в любой момент могут ринуться под колеса. Мало того, что лось погибнет, так вы еще и штраф заплатите.

Специалист выставочного отдела ВСМЗ Денис Дуденков говорит, что лось может выскочить на трассу внезапно, особенно в ночное время.

- Лоси не боятся людей, могут просто встать на дороге и стоять — не спугнешь. А сколько случаев было, когда водители сбивали лосей. Тут и транспорт повреждается, и сам человек пострадать может. Даже при соблюдении всех правил избежать ДТП с лосем удается не всегда. Животное может появится буквально из ниоткуда. Но все же небольшая скорость оставляет шанс на маневр. Вес этих животных - от 380 до 700 килограммов. Представляете, если эта туша бросится к вам на машину. На скорости 60 км/ч и выше лоси от удара подлетают на уровень лобового стекла и запросто сносят крышу, а еще хуже - влетают в салон через переднее стекло. Поэтому надо быть внимательнее со знаками. Лучше ехать медленно и остаться невредимым, - рассказывал Денис Дуденков.

Предупреждающие знаки «Дикие животные» обычно ставят как раз там, где у лосей проходят привычные маршруты, и пренебрегать ими не следует. Если ДТП случилось в зоне действия такого знака - не миновать штрафа и компенсации за ущерб природе. Не вздумайте забирать тушу «на мясо» и уезжать - тогда вы еще и скроетесь с места ДТП, а это уже лишение прав до полутора лет или арест до 15 суток.

- Тут все делается так же, как и во время столкновения с автомобилем: ставите аварийный знак, вызываете сотрудников ГИБДД и охотинспекцию. Если лось остался жив и убежал в лес, тоже нужно оформить ДТП. Если же лось умер, то вам придется заплатить штраф, так как это ущерб охотничьему фонду, - отметил Денис Дуденков.

Конкретно

За сбитого лося в зоне предупреждающего знака «Дикие животные» административный штраф — 500 рублей, плюс компенсация ущерба природе — около 40 тысяч рублей. При официальном оформлении с вызовом сотрудников ГИБДД наезд на животное будет квалифицирован как страховой случай, поэтому компенсацию государству покроет ОСАГО. Нарушения, а значит и штрафа, не усматривается в том случае, если вы двигались без превышения скорости и не совершали маневров, попадающих под определение в ПДД "опасное вождение".