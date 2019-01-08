«Точмаш» переезжает в Ковров, а «Генериум» строит новый завод

2018 год во Владимирской области оказался годом спокойного, постепенного развития. Владимирская промышленность переживала непростые времена, но кризисные ситуации на крупных заводах в итоге разрешались. Активно развивались высокотехнологичные производства, малый и средний бизнес

Владимир — зона турбулентности

С самого начала года владимирская промышленность словно попала в зону турбулентности. Сначала трясти начало «Точмаш». В январе не все гладко было на «Точмаше». К тому моменту предприятие было частью госкорпорации «Росатом». А конкретно, топливной компании Росатома «ТВЭЛ». В итоге, на самом высоком уровне было решено, что мощности владимирского завода нужно перевести на площадку Ковровского механического завода, у которого как раз все хорошо. В «ТВЭЛ» решили начать на КМЗ серийный выпуск новой модели газовой центрифуги. Эти центрифуги необходимы для производства обогащенного урана. За счёт данной оптимизации постоянные затраты двух предприятий к 2019 году планируется сократить почти вдвое. При этом часть работников «Точмаша» перевели в Ковров. Им подняли зарплату, кому-то дали квартиры. А кому-то (кто не захотел уезжать из Владимира) организовали бесплатный проезд.

Завод

Проблемы возникали и на других владимирских заводах, которые в советское время были флагманами промышленности. Летом почти закрылся Владимирский тракторный завод. В июле оттуда были уволены последние 300 человек. На самом деле ВМТЗ не работал с сентября 2017 года, в январе 2018-го на предприятии ввели процедуру наблюдения. Однако и ВМТЗ активно спасают, сейчас же на заводе работает 9 человек, которые занимаются оформлением банкротства.

А вот «Автоприбор», который одновременно с тракторным заводом готовился к ликвидации, в последний момент сумели не только спасти, но и задать ему новый вектор развития. Появился инвестор из Москвы. Хотя предприятие формально и ликвидировали, но людей не уволили, а перевели на новое предприятие.

На проходной Тракторного заводаФото: Сергей МОРКОВКИН

Новые предприятия в области

Пока Владимир штормило, в области ситуация была несколько другой. Во многих районах, наоборот, открывались масштабные производства. Так, в Киржаче 26 июля, в День парашютиста, открылся парашютный завод от одного из дочерних холдингов госкорпорации «Ростех». Новые цеха площадью 5 тысяч квадратных метров способны ежегодно выпускать более 2 тысяч парашютов военного и гражданского назначения. Новый парашютный завод стал логичным дополнением существующего в Киржаче лётно-испытательного комплекса главного разработчика парашютных систем в России. Здесь проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области парашютной техники, наземные и летные испытания.

А в Гусь-Хрустальном районе в посёлке Великодворский открылось первое в регионе перерабатывающее предприятие по добыче и обогащению кварцевых песков. Завод построен усилиями компании АО «Кварцверке Рязань», учредителями которой являются иностранные инвесторы из ФРГ. Объём инвестиций превысил два миллиарда рублей. Завод в Великодворском строился практически два года. Сейчас здесь трудятся 60 человек. С выходом предприятия на проектные мощности, число сотрудников предполагается увеличить до 90. Производство будет добывать и обрабатывать порядка 500 тысяч тонн кварцевых песков в год.

5 миллиардов в энергетику области

17 декабря областные власти подписали соглашение с компанией «МРСК Центра», которую в области представляет филиал «Владимирэнерго». По этому соглашению в ближайшие 6 лет компания вложит пять миллиардов рублей в энергетический сектор регона.

Целью соглашения является модернизация электросетевого комплекса. Деньги направят на создание «умных» технологий, на совершенствование уже имеющихся, а также на повышение качества электроснабжения потребителей, и, прежде всего, в сельской местности, где сейчас регулярно происходят обрывы сетей из-за разгула стихии.

Будем бороться с генетическими болезнями

В декабре экспертный совет федерального Фонда развития промышленности одобрил проект работающей во Владимирской области компании "Генериум" – "Создание производства терапевтических белков и моноклональных антител с экспортным потенциалом". На эти цели предприятию будет предоставлен льготный заем в размере 500 миллионов рублей. А весь проект стоит 2,45 миллиарда рублей.

"Генериум" планирует построить новое производство биологических препаратов "Имиглюцераза", "Дорназа альфа" и "Омализумаб". Препарат "Имиглюцераза" используют при лечении редкого наследственного заболевания, связанного с неврологическими осложнениями и поражением костей, – болезни Гоше. "Омализумаб" применяется при лечении бронхиальной астмы. "Дорназа альфа" используют для лечения муковисцидоза – наследственного заболевания, связанного с нарушением солевого обмена в организме человека.

Большая часть лекарств будет распространяться в России. Излишки предприятие планирует экспортировать в страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Бюджет без дефицита

Главное экономическое событие, определяющее всю нашу жизнь на ближайший год, то же происходит в декабре. В это время принимают областной бюджет. И в последние дни декабря депутаты ЗС приняли бюджет на 2019 год. Главная его особенность — он будет без дефицита, то есть расходы не превысят доходы.

Как объяснил директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики Вячеслав Кузин во время публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов, это стало возможным, благодаря повышению собираемости налогов. Планируется, что общие доходы областного бюджета составят почти 58,4 миллиарда рублей в 2019 году, 57,8 миллиарда рублей в 2020 году и 59,5 миллиарда рублей в 2021 году. Большую часть доходов составляют налоги на доходы физических лиц и на прибыль предприятий. Их объём в 2019 году прогнозируется в размере почти 16 миллиардов и 14,1 миллиарда рублей соответственно.

Седьмые по молоку

2018 год сельское хозяйство Владимирской области заканчивает с достойными результатами. Общий объём собранного зерна по области из-за погодных условий составил 178 тысяч тонн. В регионе собрано 72 тысячи тонн картофеля. А по производству молока Владимирская область в текущем году уверенно заняла 7 место по России!

Стабильные темпы развития демонстрирует пищевая промышленность региона. За 9 месяцев 2018 года индекс производства пищевых продуктов составил 107,7%. На 58% в области увеличился выпуск шоколада, на 32% – кондитерских изделий.

Есть яркие победы и у региональных племенных заводов: 10 наград высшей пробы завоевала в 2018 году на выставках различного уровня Государственная заводская конюшня, представившая владимирских тяжеловозов.