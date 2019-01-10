Свинская жизнь: как живется мини-свинке Нюше во владимирской квартире

Карликовая свинка Нюша обосновалась в квартире владимирского фотографа всего несколько месяцев назад, но Светлана Федорова успела оценить дружелюбный нрав и аппетит питомца. Ухаживать за хозяйкой 2019 года оказалось несложно, главное – вовремя кормить и не забывать про ванны.

Кабачки – на десерт

Мини-пиг – искусственно выведенная порода, такая свинка никогда не вырастет большой. Но несмотря на скромные размеры, потребности у Нюши вполне серьезные. Поросенок, которого окрестили Нюшей, с удовольствием гуляет по квартире и студии, приходит приласкаться к хозяевам и может поиграть.

- Нюша живет в квартире как полноправный член семьи. Характером она не из стеснительных, поэтому вольготно ощущает себя в любой обстановке. У нее трехразовое питание, в основном это каши и корм, конечно получает и десерт в виде яблок и кабачков. Кстати, желание общаться у нее сильно возрастает при виде этих лакомств. Интересная особенность в еде - это ее не любовь к моркови и капусте, их она не трогает, все остальное ест без разбора. Аппетит у нее отменный, мне кажется, она может есть и день и ночь без остановок. Нам нужна Нюша стройная и красивая в кадре, поэтому немного ограничиваем, хотя по ней конечно не заметно. Если посмотреть на фотографии Нюши в ноябре и сейчас, видно как она увеличилась в размерах, - рассказывает фотограф.

Фото: Светлана Федорова

Свинка с радостью встречает всех домочадцев, но выделяет тех, кто ее кормит, поэтому ходит по пятам за Светланой, куда бы она не отправилась. А когда девушка заходит на кухню и открывает холодильник, Нюша не выдерживает: начинает тыкаться пятачком ноги и повизгивать, а если еды не дали – может и укусить.

На гостей дома или в фотостудии Нюша реагирует спокойно, не боится и даже идет знакомиться: а вдруг принесли вкусняшку? А вот чего свинка действительно боится, так это высоты. Если ее высоко поднять над полом, она начинает визжать, демонстрируя свое недовольство. Но стоит почесать бочок или спинку – замолкает и прикрывает глаза от удовольствия.

Некоторые любят потеплее

Не обойтись со свинкой и без купания.

- Все мы знаем поговорку «свинья везде грязь найдет» и это правда! Поэтому, конечно же, приходится ее купать. Она не протестует, смирно стоит в ванной и даже получает удовольствие, когда ей намыливают бока. После купания достаточно протереть сухой тряпочкой и свинка готова, чистая и благоухающая! – делится Светлана Федорова. – Все остальные народные поговорки про свинью тоже оказались правдивы. «У кого в чем счастье, а у свиньи в корыте» - это тоже о Нюше.

Фото: Светлана Федорова

К режиму Нюша тоже привыкла легко и как только все ложатся, а в квартире становится тихо, свинка тоже укладывается на свою мягкую подстилку. Главное – не оставлять в зоне видимости миски и другие занимательные вещицы, которыми можно погреметь в ночи, гоняя по полу. Но после звонка будильника, Нюша в первых рядах бежит на раздачу завтрака. Умывание и чистка зубов уходят на второй план, сначала надо накормить домашнего любимца.

Кстати, красотка любит лежанки помягче и потеплее, и если есть выбор, на голый пол никогда не уляжется. Но есть с любимицей с пяточком и проблемы.

- Самое сложное в содержании свиньи - это запах, ходит она в туалет часто, но, надо отдать должное, знает место, у нас это впитывающая пеленка, также может и в специальный лоток. Она понимает это сама. Но рекомендовать свинью, даже и маленькую, к содержанию в квартире я бы не стала. Все-таки хозяйственные постройки - это лучшее место для ее содержания, - признается девушка.