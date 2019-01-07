Владимир успел побывать неофициальной столицей Российской Федерации трижды за год

Каких только нет столиц в России. Официальная - Москва, историческая - Новгород. Провинциальный Владимир от этой традиции тоже не отстает. Только за прошедший год город успел побывать неофициальной столицей страны аж трижды.

Новогодняя столица

Вереница неофициальных, но громких владимирских званий закрутилась еще прошлой зимой, когда мэрия города вместе с администрацией области стала активно пиарить лозунг "Владимир - Новогодняя столица России". Город украсили цветными огоньками и световыми инсталляциями, на Соборной площади развернули бойкую торговлю шашлычком и чайком, пригласили известных музыкантов. Тихий Владимир идею поддержал, горожане ринулись в центр города целыми семьями, оставляя немалые суммы в импровизированных ларьках-шале под любимые песни. Новогодние гуляния прошли на удивление спокойно, без эксцессов, показав, что город в целом готов к большим событиям.

Вообще, официально Владимир был новогодней столицей России в 2015 году. Это звание он выиграл в конкурсе Минкульта РФ. Видимо идея настолько понравилась, что в 2018 году фокус решили повторить уже самостоятельно. Официально новогодней столицей страны в 2018 году был Ханты-Мансийск.

Культурная столица мундиаля

Летом в России прошел чемпионат мира по футболу. Матчи проводились в крупных городах, Владимиру не досталось даже тренировочной базы для какой-нибудь не самой топовой команды. Местные власти, не долго думая, решили, что наш город тоже должен стать частью большого праздника, и придумали слоган "Владимир - культурная столица чемпионата". Ни у одного мундиаля такой не было. Я проверял.

Вот так владимирцы смотрели футбол на большом экранеФото: Сергей МОРКОВКИН

О том, что Владимир тоже имеет какое-либо отношение к чемпионату миру, кроме владимирцев, в общем-то, никто и не догадывался. Но и противников идеи также не нашлось. Для придания официальности всему происходящему, во Владимир даже зазвали представителя ФИФА Фатму Самуру, чья работа, в целом, заключается в перерезании красных ленточек и участие в фотосессиях по случаю. Говорят, что почтеннейшая госпожа Самура так толком и не поняла куда и зачем приехала, но Патриаршие сады ей точно понравились. По городу наставили разной футбольной атрибутики, троллейбусы украсили официальной символикой турнира, на Спасской поставили огромный экран, на котором показывали матчи сборной. От желающих посмотреть героические подвиги Акинфеева, Черышева и Дзюбы в компании случайных болельщиков не было отбоя. Даже после поражения от хорватов горожане были в целом довольны. Ни одна витрина не пострадала.

Фатма Самура в Патриарших садахФото: Антон Ноздрин

Библиотечная столица

А вот тут уже все серьезно и официально. Статусом библиотечной столицы страны Владимир наделило правительство России. В мае во Владимире состоялся Всероссийский библиотечный конгресс, но событие оказалось настолько камерным и не для всех, что на него мало кто обратил внимание. О том, что город на три дня станет главной библиотекой страны говорили разве что несколько плакатов, развешанных по городу, да материалы на новостных сайтах.

Владимир - Новогодняя столица Владимирской области

Теперь, когда новогодняя столица страны переехала в Тулу, чемпионат мира закончился, а библиотечный конгресс разошелся по домам, придумывать новые столичные статусы оказалось некому. Сейчас Владимир претендует разве что на звание новогодней столицы Владимирской области. Этот статус, будьте уверены, у нас никто не отнимет. Как и звание колыбели русской государственности. Так уж исторически сложилось.