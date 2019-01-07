Культурные итоги: мировой рекорд по ложкам и камбэк Светланы Мельниковой

«Комсомолка» собрала самые значимые за прошедший год.

«Владимирскую вишню» отменили

В регионе отменили кинофестиваль «Владимирская вишня». Он должен был состояться в пятый раз и был намечен на 11-13 октября. В региональном департаменте культуры сообщили, что некоторое время велась подготовка к кинофестивалю, но затем из-за отсутствия спонсорских средств всю работу попросту свернули. Многие связали это с проигрышем на выборах Светланы Орловой и уходом после этого ее зама по социальной политике Михаила Колкова, который был куратором кинофестиваля.

Чтобы оценить уровень фестиваля, достаточно посмотреть программу прошлого года. Тогда на нем показали итальянский фильм "Пиума", аргентинскую киноновеллу "Худший день в моей жизни", немецкую картину "Спасти Раффи" и российский фильм "Честное пионерское - 3". На открытие фестиваля приезжали знаменитый режиссер Сергей Шакуров и актриса Ирина Медведева. В рамках IV кинофестиваля проходили встречи с актерами Владимиром Стекловым и Алексеем Петренко, а также режиссером Георгием Шенгелия.

Возвращение генерального директора ВСМЗ

Одним из ключевых событий культурного года стало триумфальное возвращение на должность директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светланы Мельниковой.

Она вернулась после ухода Игоря Конышева. Последнего сразу невзлюбили во Владимире за попытки изменить музей в угоду современным реалиям. Те, кто любил ВСМЗ именно за следованиям традиций и и трепетному хранению истории, взбунтовались, стали писать письма в разные инстанции с просьбами спасти музей от таких реноваций, в штыки принимали любые нововведения и даже организовали общество «Друзья музея», в котором собралось 645 человек. Это деятели культуры, общественники, люди самых разных профессий. И похоже, что их мнение услышали.

Светлана Мельникова приказом Минкульта снова руководит ВСМЗ. В ближайших планах старого-нового руководителя — возобновить работу Детского музейного центра, отремонтировать Золотые ворота и договориться с РПЦ о совместном использовании церквей и объектов, а их 14.

Столетие знаменитого диссидента

В 2018 году известному писателю Александру Солженицыну могло бы исполниться 100 лет. Во Владимирской области это событие отметили особо. В 33 регионе писатель создал свой знаменитый «Матренин двор». В 1956 году Александр Исаевич, приехав в деревню Мильцево Гусь-Хрустального, устроился в Мезиновскую школу, стал преподавать математику и электротехнику, а жил у местной жительницы, ставшей прототипом главной героини повести, Матрены Захаровой. На владимирщине будущий Нобелевский лауреат прожил год.

Александр СолженицынФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центральное мероприятие к вековому юбилею Александра Солженицына прошло в той самой Мезиновской средней школе. Правда, столетие Солженицына во Владимирской области было омрачено — накануне юбилея писателя в Гусь-Хрустальном открыли мемориальную доску в его честь, а спустя сутки кто-то разбил ее вдребезги. Сейчас сбор средств на ее восстановление объявил известный актер Евгений Миронов.

Драмтеатру — 170!

Еще одна знаковая для владимирщины дата также пришлась на 2018 год — Владимирскому областному академическому театру драмы имени Луначарского «стукнуло» 170 лет. События, приуроченные к юбилею со дня его основания, проходили на протяжении всего года. Непосредственно в день юбилея, 18 сентября открылся V фестиваль "У золотых ворот". Лучшие театры России показали около тридцати спектаклей - призеров всероссийских и международных творческих соревнований.

В честь 170-летия владимирского драмтеатра также открыли памятник провинциальным актерам. Его изготовил известный владимирский скульптор Игорь Черноглазов. Идею для монумента взяли из пьесы Александра Островского «Лес», герои которой Счастливцев и Несчастливцев - символизируют бродячих актеров, основавших владимирский драмтеатр.

Самая большая коллекция ложек в мире

Жительница города Владимира в этом году добилась того, что областной центр можно смело называть «ложечной столицей» России. Ее частная коллекция этих столовых приборов признана самой большой в мире! Руководитель владимирского «Музея ложки» шла к этому рекорду четверть века. С 16 лет, когда мама ей на день рождения подарила набор серебряных ложек.

Теперь у Татьяны 15326 ложек. 15 декабря рекорд внесли в реестр рекордов России. Одновременно с этим международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» признала коллекцию ложек из Владимира самой большой в мире.

Отметим, уникальная коллекция включает в себя уникальные предметы: коронационные ложки династии Виндзор, работы поставщиков династии Романовых, столовые приборы для Белого Дома, ложки любви (в Уэльсе мужчина дарил своей возлюбленной ложку, которую вырезал сам из дерева. Если девушка соглашалась выйти за него замуж, то ложка передавалась из поколения в поколение), апостольские ложки, географические. Есть уникальные ложки с фигурками персонажей Диккенса - 12 ложек вручную расписал британский мастер Питер Джексон специально для музея писателя в Лондоне и многие другие.