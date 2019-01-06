Самые прикольные преступления-2018: в Юрьев-Польском майор спасал утят, а муромлянин украл кошелек и тут же потерял свой

Некоторые злоумышленники умудряются особенно глупо нарушить закон и нелепо на этом попасться. Для «Комсомолки» во владимирском УМВД подобрали несколько смешных преступлений, которые случились во Владимирской области в 2018 году.

Январь 2018 года. Владимирец зашел в цветочный магазин на проспекте Строителей, выбрал несколько роз и попросил их упаковать. За букет он заплатил, но был недоволен упаковкой. Не раздумывая, он подошел к витрине, схватил еще один дорогущий букет и убежал. 28-летнего «романтика» задержали через пару часов — он четко засветился на камере видеонаблюдения в магазине. Владимирец не успел даже подарить ворованный букет. А стоит он, на минуточку, 2000 рублей. Конечно, такой букетище на дороге не валяется.

Душевная щедрость

Через несколько дней такое же глупое преступление случилось в Муроме. Несовершеннолетний парень то ли есть хотел, то ли показать друзьям, какой он крутой, решил ограбить павильон со сладостями. Он набрал несколько килограммов орехов, причем, разных видов, сладости и гранатовый сок. Потом побежал делить свою радость с приятелями. Несмотря на то, что полицейские оперативно задержали парня, он уже умудрился награбленное съесть с друзьями. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Украл чужой, потерял свой

Видимо, Муром в прошлом году — лидер по нелепостям. 32-летняя местная жительница по чистой случайности не закрыла свою иномарку во дворе дома и, конечно, оставила там деньги. В это время пьяный муромлянин залез в ее машины, переворошил все, что мог, и забрал кошелек. Выходя из авто он также, как и рассеянная хозяйка иномарки, выронил уже свое портмоне, где были банковские карты на его имя. В ходе осмотра машины портмоне нашли полицейские.Позже горе-вор признался, что потратил деньги женщины на алкоголь. В общем, все пропил мужик.

Ворованное колечко не удивило сердечко

Самое веселое, безусловно, происходит в селах! Деревенский парень думал, что же подарить своей девушке на 8 Марта, когда в карманах по три рубля?

Незадолго до праздника он и его возлюбленная отправился в гости к приятелю. После гулянки весь народ уснул. Под утро молодой человек, едва открыв глаза, увидел золотое кольцо. Спрятал себе в карман и решил потом подарить его любимой. Пока остальные спали, пара ушла «по-английски». Очевидно мужчине так хотелось поскорее увидеть свою даму счастливой, что подарок он вручил до 8 Марта. Обрадовавшись столь ценному презенту, девушка предложила сразу отметить праздник спиртным с достойными блюдами. Но денег у пары не нашлось. Мысль о том, где их взять, родилась быстро…Спустя несколько дней похищенное кольцо полицейские нашли в одном из местных пунктов скупки.

Спасение утиного семейства

И, пожалуй, один из самых курьезных случаев ( и одновременно милых) произошел с начальником ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району Михаилом Каргопольцевым. Он ехал на машине и заметил, что дикая утка с 12 утятами пытается перейти дорогу к речке, но огромный поток машин не позволял этого сделать. Майор на несколько минут остановил движение машин и спас вместе с жителями утиное семейство. Маму с птенцами посадили в коробку и отнести на реку, до которого они и пытались добраться.

- Самое главное, что все хорошо закончилось, - отметил Михаил Каргопольцев . - И еще один важный момент: очень хорошо, что в операции по спасению утиного семейства принимали участие и совсем юные жители города – воспитанники детского сада. Такие примеры помогают воспитывать в наших детях лучшие человеческие качества – доброту, сострадание и отзывчивость.

Материалы подготовлены при поддержке пресс-службы УМВД по Владимирской области.