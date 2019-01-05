Политические итоги 2018 года: владимирцы попрощались с губернатором и выбрали разнообразное Заксобрание

Центральный момент, конечно, осенние выборы-2018. Они серьезно поменяли политический пейзаж Владимирской области. Светлана Орлова уехала в Москву, прихватив с собой практически всю свою команду, ее место уверено занял Владимир Сипягин, а в Законодательном Собрании появилось немало новых лиц.

Битвы титанов не случилось

Еще весной, когда политические силы Владимирской области стали пробуждаться от зимней спячки и робко высказывать претензии на власть, выборы губернатора казались предсказуемыми. Первыми навязать борьбу действующему губернатору решились коммунисты, выписавшие из Москвы известного журналиста Максима Шевченко. Наметилась жесткая борьба, политологи предвкушали битву титанов. Но ее не случилось из-за пресловутого муниципального фильтра. Избиком забраковал несколько подписей местных депутатов в пользу Шевченко, и не допустил его до выборов. Тот ответил акцией "Народный губернатор", предлагая вписывать свою фамилию в бюллетени. Некоторые купились.

Максим ШевченкоФото: Валерия Рудометова

Кроме Шевченко, с предвыборной гонки досрочно сошли еще три кандидата. Олег Павлецов, Александр Леонтьев и Иван Алтухов решили отказаться от участия в выборах, и к 9 сентября в бюллетенях осталось лишь четыре фамилии из восьми: Светланы Орловой, Владимира Сипягина, Сергея Бирюкова и Сергея Глумова. В голосовании с небольшим перевесом победила Светлана Орлова (36,4%), конкуренцию ей составил представитель ЛДПР Владимир Сипягин (31,9%). На горизонте замаячил второй тур.

Владимир СипягинФото: Сергей МОРКОВКИН

Финальная схватка

Две недели перед перевыборами прошли в тревожном ожидании. Политические силы включили проверенные средства предвыборной борьбы, рассылая по почтовым ящикам сотни партийных газет. "Единая Россия" давила авторитетами, ЛДПР играла слогом, Светлана Орлова выступила перед избирателями с речью Вконтакте, ни разу не придя на теледебаты. Владимир Сипягин, оставшись ко второму туру на дебатах в полном одиночестве, демонстративно покинул студию. Впервые в истории региона предвыборная борьба переместилась в цифровое информпространство.

Второй тур оказался ярким и нестандартным во всех отношениях. На участках не плясали скоморохи, не торговали дешевым и невкусными пирожками, на выборы не зазывали песнями. Жители области без всякой заманухи пришли на участки, показав рекордную явку. Ночной подсчет голосов показал уверенную победу Владимира Сипягина. Эпоха Светланы Орловой подошла у концу.

Светлана ОрловаФото: Роман КОМОВ

Утро после битвы

Уже на следующий день после эпохальной победы Владимир Сипягин провел первую пресс-конференцию в статусе избранного губернатора. Он сразу же дал понять, что губернаторская команда практически полностью изменится. Тогда же люди, тесно связанные с экс-губернатором Светланой Орловой, ушли в отпуск, на работу никто из них не вернулся. Новую команду вице-губернаторов Владимир Сипягин сформировал только к концу года, попутно избавившись от двух должностей: вице-губернатора по строительству и заместителя по имущественным отношениям. Последнюю должность занимала находящаяся под следствием Елена Мазанько, автоматически попавшая под сокращение. Вместе с ней ушли любимец всех творческих людей Михаил Колков, главная по ЖКХ Лидия Смолина, первый заместитель по промышленной политике Алексей Конышев, заместитель по строительству Ренат Чагаев и другие менее знаковые фигуры. Алексей Конышев сразу же нашел пристанище в региональном филиале "Газпрома", а Лидия Смолина уехала в департамент ЖКХ Москвы. Следы остальных бывших вице-губернаторов теряются в тумане политической неопределенности.

Место харизматичного сенатора СовФеда от губернатора Антона Белякова занял молодой муромский предприниматель-ЛДПРовец Александр Пальчиков. Ему всего 31 год. Рулить местным ЖКХ из Нижегородской области был выписан опытный Александр Байер, промышленность под свою ответственность взял Максим Бруснецов, социальной политикой занялась работавшая помощником министра труда Марина Чекунова, развитием информационного общества займется Аркадий Боцан-Харченко. Все они до сих находятся в ранге временно исполняющих обязанности заместителей губернатора, так как Законодательное Собрание области решило, что кандидатуры вице-губернаторов неплохо бы согласовывать с народными избранниками.

Из старой команды с новым губернатором остались многолетний заместитель по финансовой и налоговой политике Вячеслав Кузин и прежний заместитель по сельскому хозяйству Александр Трутнев. Примечательно, что оба они - уроженцы Владимирской области.

Законодательное Собрание

Выборы в Законодательное Собрание тоже оказались достаточно интересными. Большинство за счет одномандатных округов набрала "Единая Россия", среди которых немало новых лиц. Конкуренцию навязал лишь перебравшийся в стан коммунистов Сергей Казаков. По партийным спискам в новый созыв также пришло немало новичков. Депутатами стали несостоявшиеся кандидаты в губернаторы Максим Шевченко ("КПРФ"), Иван Алтухов ("КПСС") и Сергей Бирюков ("Справедливая Россия").От ЛДПР депутатом стал журналист Иван Лютков, от "Единой России" по спискам прошел биатлонист Алексей Слепов.

Антон СидоркоФото: Валерия Рудометова

Спикером ЗС остался Владимир Киселев, практически сразу же его заместителями выбрали мастодонтов депутатского цеха Вячеслава Картухина, Романа Кавинова и Дмитрия Рожкова. Компанию им составил молодой лидер владимирских коммунистов Антон Сидорко и координатор владимирского отделения ЛДПР Сергей Корнишов. Оба избрались в ЗС впервые. Сенатором в Совет Федерации депутаты отправили известную в политических кругах представительницу "Единой России" Ольгу Хохлову.

Заседание Законодательного СобранияФото: Валерия Рудометова

Обновление в стане "Единой России"

После провальных для крупнейшей политической партии страны выборов губернатора последовали оргвыводы. На отчетно выборных конференциях сменились руководители местных отделений. Главой регионального отделения "Единой России" вместо Ольги Хохловой был избран Владимир Киселев, а владимирским городским отделением партии вместо мэра города Ольги Деевой стал депутат горсовета Николай Питиримов.

Что год грядущий нам готовит

В 2019 году выборы на мечены в двух крупнейших после Владимира городах области: Коврове и Муроме. Сейчас там правят представители "Единой России" Анатолий Зотов и Евгений Рычков. По области во всю ходят слухи, что в Коврове на кресло мэра решил баллотироваться представитель КПРФ Максим Шевченко, а в Муроме - бывший сенатор Антон Беляков.

Первый скандал с выборами в Коврове случился уже в 2018 году. Местная общественность неожиданно решила отменить прямые выборы главы города. С этой идей депутаты местного горсовета уже обратились в Законодательное Собрание области. Что будет дальше, покажет время.