Новогодние каникулы во Владимире: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Праздничные гуляния во Владимре будут проходить в течение всех длинных январских выходных.

1 января в 20.00 на Соборной площади пройдет «Новогодняя дискотека».

2 января в парке «Дружба» в 11.30 начнется детский праздник «Новогоднее чудо». В 14.30 на Соборной площади - новогодняя интерактивная программа «Сказочный переполох», а в 15.30 - интерактивная программа «Новогоднее путешествие» от Центрального парка.

3 января в Центральном парке - народное гуляние с очень актуальной темой «День рассола». Начало в 12.00. В 13.00 на Соборной площади - представление владимирского планетария «Новогодняя Вселенная». В 15.00 там же начнется концертная программа Городского Дворца культуры «Новогодний серпантин».

4 января на Соборной площади - новогодняя программа ДК Оргтруд «Снег кружится», начало в 12.00. А на площади перед ДК Молодежи в 18.00 - праздничное народное гулянье «Новый год на Мира».

5 января в парке «Добросельский» пройдет праздник для всей семьи «Добросельские забавы». Начало в 11.00. В 14.00 на Соборной площади начнется «Новогодний калейдоскоп» - сказочные семейные игры. А в 15.00 там же - новогоднее представление «Новогодние подарки для Хрюшки Ватрушки» муромского театра кукол «Франт».

6 января в парке культуры и отдыха «Загородный» в 12.00 начнется фреш-проект «Самовар-пати». А на Соборной площади в этот день - театрализованное представление муромского театра кукол «Франт» «Сказка о Снеговичке, который боялся растаять» - начало в 12.00, и новогодняя программа Центра культуры и искусства на Соборной «Рождественские колядки».

ОТМЕЧАЕМ РОЖДЕСТВО

Отдельная программа ждет владимирцев в Рождественские праздники. Она рассчитана на 2 дня.

7 января в 11.00 в парке «Добросельский» пройдет праздничная программа «Рождества волшебное мгновенье». В 11.30 в парке «Дружба» - праздничный визит сказочной мастерицы «Рождественские встречи с Марьей Искусницей».

В 12.00 на Соборной площади - театрализованное действо «Рождество на Соборной», а в Центральном парке - праздничная программа «Рождественская открытка».

В 13.00 в Загородном парке пройдет музыкально-игровой праздник «Сказочное Рождество».

8 января в 12.00 на Соборной площади - игра-квест «Рождественские гирлянды» от Центральной городской библиотеки. А в 13.00 - интерактивная программа «Приключения Снежного человека» от Загородного парка.