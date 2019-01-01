Сын в новогоднюю ночь

С будущим мужем Наталья Шибалова познакомилась тринадцатилетней девочкой. Подростков объединила любовь к танцам и репетиции ансамбля народного танца «Владимирец». Семнадцатилетний Михаил с удовольствием общался с тоненькой и глазастой девочкой, отношения не прекратились и когда молодой человек ушел в армию.

- Но встречаться мы стали уже после того, как он вернулся. Школу я заканчивала, как официальная девушка Миши, - смеется Наталья Шибалова. – Мы продолжали заниматься в ансамбле. На нашей свадьбе была большая часть нашего танцевального коллектива вместе с руководителем - мы просто не могли их не позвать, ведь благодаря им мы и встретились. Поздравление друзей из ансамбля стало главным сюрпризом на свадьбе!

.Фото: из архива героя публикации

Наташа и Михаил мечтали о детях, и вскоре молодая жена поделилась с любимым счастливой новостью. Супруги единогласно решили назвать первенца Антоном, все благополучно приготовили и ждали появления на свет малыша 11 января 2006 года. Будущая мама радовалась, что все праздники проведет дома, с семьей, но карапуз решил иначе.

- 31 декабря пробили куранты, мы встретили Новый год, я съела мадраринку и воткнула вилку в оливье… И тут живот скрутило.

Наталья растерялась - рано! Решила даже съездить в роддом и попросить «какую-нибудь таблеточку остановить процесс», а то закуплены дорогущие фейерверки, как же их не запустить? Но врачи только руками всплеснули: «Какая таблеточка, рожать быстро»! Антошка, крепкий и здоровый малыш, родился ровно в семь утра в первый день нового года.

- А семья, сдав меня в роддом, под предлогом, что очень волнуется, продолжила праздновать. А утром отмечание Нового года плавно перешло в «обмывание ножек», - смеется Наталья. - В роддоме мам, решивших отметить новогоднюю ночь по-особенному, оказалось трое. Так и лежали мы все праздники вместе, пока страна не закончила отмечать, а 10 января нас папа наконец-то забрал домой. Теперь каждый новый год у нас двойные затраты. Я смеюсь, что самый дорогой подарок мужу уже сделала. А родственники до сих пор шутят: «Первоапрельская шутка - новогодний подарок». Так у нас и случилось.

.

Счастливые родители говорят, что особых минусов у дня рождения в новогоднюю ночь нет – праздники плавно перетекают один в другой, можно сначала отметить в кругу семьи, а потом – весело отпраздновать с друзьями. Подросший Антон уверен, что родиться в новогоднюю ночь – не самый удачный вариант, ведь многие ребята уезжают на праздники.

- Конечно, он бы предпочел, чтобы его праздник был не так близко к Новому году, чем старше становится, тем меньше ему это нравится, но пока нам удается убеждать его, что все сложилось отлично, - признается счастливая мама. – Но я рада, что при рождении дочки, появившейся у нас несколько лет назад, обошлось без поездок в роддом под бой курантов! Дочка родилась 24 февраля. Можно сказать, что и на день защитника Отечества с подарком особенных проблем не возникло!