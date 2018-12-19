2018-12-18T17:35:12+03:00
Звезды

У владимирцев - больше всех ложек!

Коллекция «Музя ложки» официально признана самой большой и России и в мире
Алексей СУХОВ
Поделиться:
У Татьяны Пиуновой - самая большая коллекция ложек в миреУ Татьяны Пиуновой - самая большая коллекция ложек в миреФото: Алексей СУХОВ
Изменить размер текста:

Руководитель владимирского «Музея ложки» Татьяна Пикунова шла к этому рекорду четверть века. С 16 лет, когда мама ей на день рождения подарила набор серебряных ложек.

- Ложки были выполнены в традиционной технике северной черни, - рассказывает владелица самой большой в мире коллекции ложек. - Мне захотелось узнать больше об этой технике, а потом и о ложках. Так и началось коллекционирование.

Теперь у Татьяны 15326 ложек. 15 декабря рекорд внесли в реестр рекордов России. Одновременно с этим международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» признала коллекцию ложек из Владимира самой большой в мире.

Вход в музей ложки Фото: Алексей СУХОВ

Вход в музей ложкиФото: Алексей СУХОВ

- И это еще не все мои ложки, - говорит Татьяна. - Около 900 штук в момент регистрации рекорда находились в Кидекше, куда наш музей выезжал с выставкой. Так что вообще моя коллекция даже больше.

Когда подавала заявку, Татьяна о мировом рекорде не думала. Она считала, что ее коллекция самая большая лишь в России. Это была уже вторая попытка. Первый раз был три года назад, когда коллекция составляла семь тысяч ложек. Тогда до рекорда не хватило.

Владимирский музей ложки открылся в 2015 году и сразу стал популярен среди владимирцев. Сейчас же он становится известен и на всю страну. В 2017 году музей посетили 9000 человек. Для малого музея это много.

. Фото: Алексей СУХОВ

.Фото: Алексей СУХОВ

Коллекция включает в себя уникальные предметы: коронационные ложки династии Виндзор, работы поставщиков династии Романовых, столовые приборы для Белого Дома, ложки любви (в Уэльсе мужчина дарил своей возлюбленной ложку, которую вырезал сам из дерева. Если девушка соглашалась выйти за него замуж, то ложка передавалась из поколения в поколение), апостольские ложки, географические. Есть уникальные ложки с фигурками персонажей Диккенса - 12 ложек вручную расписал британский мастер Питер Джексон специально для музея писателя в Лондоне.

В музее всегда много посетителей Фото: Алексей СУХОВ

В музее всегда много посетителейФото: Алексей СУХОВ

Не так давно в коллекцию попали ложки с муми-троллями. Наконец, в музее можно найти ложки известных владимирцев: гимнаста Николая Андрианова, писательницы Татьяны Поляковой, архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия.

В музее можно познакомиться не только с историей ложки, но и с различными приемами и техникой изготовления, узнать множество примет, связанных с ложкой, и по-новому посмотреть на, казалось бы, совсем обычный предмет.

Коллекция ложек Татьяны Пикуновой действительно поражает воображение Фото: Алексей СУХОВ

Коллекция ложек Татьяны Пикуновой действительно поражает воображениеФото: Алексей СУХОВ

КОНКРЕТНО

Где находится: ул. Октябрьская, 4 (тел. 42-10-38, 37-09-08, 43-03-00).

Время работы: ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00.

Цена билета: 150 рублей, дети до 10 лет и пенсионеры — бесплатно. Прокат аудиогида — 350 рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Галина Волчек: Артисты - нелегкое сооружение, нужен клей БФ
19 декабря у народной артистки СССР юбилей. И сегодня же - открытие здания «Современника» на Чистопрудном бульваре после капитального ремонта. Возвращение в родной дом - лучше подарка для художественного руководителя театра не пожелаешь
Российская Национальная Музыкальная Премия «Виктория» почтила память Кобзона и вернула Агутина в босоногую юность
Денис Мацуев, «Машина времени», Денис Клявер, Олег Митяев, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Светлана Лобода, Баста, и другие звезды стали триумфаторами Российской Национальной Музыкальной Премии
Новости 24
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира
Во владимирских "Палатах" откроется выставка, посвященная фильму "Анна Каренина"
Хорватская делегация побывала провела три дня в Коврове
Владимирцев приглашают проводить старый год в библиотеке
В Доме фольклора покажут уникальную коллекцию шелковых платков
Владимирцы смогут купить чувашские валенки и деликатесы на новогодний стол
Муромского водителя, из-за которого погибли два человека, осудили
Главным жилищным инспектором Владимирской области назначена Елена Андреева
Под Лакинском водитель иномарки влетел в автобус и погиб на месте
Поговорим о качестве воды на радио "КП-Владимир"
Бывший вице-губернатор Владимирской области стала заместителем главы департамента ЖКХ Москвы
Во владимирском детском садике отключили отопление
В Александровском районе парни украли электрические инструменты на 40 тысяч
Во Владимирскую область внедрят "умные" сети
Во Владимире пройдет первенство области по художественной гимнастике
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Во Владимире автобус сбил женщину
Владимиро-Суздальский музей-заповедник отказал частным гидам в аккредитации
В Александрове покажут "Рождественские истории"
В Камешково открыли кинозал
Владимирская полиция накрыла наркопритон