У владимирцев - больше всех ложек!

Руководитель владимирского «Музея ложки» Татьяна Пикунова шла к этому рекорду четверть века. С 16 лет, когда мама ей на день рождения подарила набор серебряных ложек.

- Ложки были выполнены в традиционной технике северной черни, - рассказывает владелица самой большой в мире коллекции ложек. - Мне захотелось узнать больше об этой технике, а потом и о ложках. Так и началось коллекционирование.

Теперь у Татьяны 15326 ложек. 15 декабря рекорд внесли в реестр рекордов России. Одновременно с этим международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» признала коллекцию ложек из Владимира самой большой в мире.

Вход в музей ложкиФото: Алексей СУХОВ

- И это еще не все мои ложки, - говорит Татьяна. - Около 900 штук в момент регистрации рекорда находились в Кидекше, куда наш музей выезжал с выставкой. Так что вообще моя коллекция даже больше.

Когда подавала заявку, Татьяна о мировом рекорде не думала. Она считала, что ее коллекция самая большая лишь в России. Это была уже вторая попытка. Первый раз был три года назад, когда коллекция составляла семь тысяч ложек. Тогда до рекорда не хватило.

Владимирский музей ложки открылся в 2015 году и сразу стал популярен среди владимирцев. Сейчас же он становится известен и на всю страну. В 2017 году музей посетили 9000 человек. Для малого музея это много.

Коллекция включает в себя уникальные предметы: коронационные ложки династии Виндзор, работы поставщиков династии Романовых, столовые приборы для Белого Дома, ложки любви (в Уэльсе мужчина дарил своей возлюбленной ложку, которую вырезал сам из дерева. Если девушка соглашалась выйти за него замуж, то ложка передавалась из поколения в поколение), апостольские ложки, географические. Есть уникальные ложки с фигурками персонажей Диккенса - 12 ложек вручную расписал британский мастер Питер Джексон специально для музея писателя в Лондоне.

В музее всегда много посетителейФото: Алексей СУХОВ

Не так давно в коллекцию попали ложки с муми-троллями. Наконец, в музее можно найти ложки известных владимирцев: гимнаста Николая Андрианова, писательницы Татьяны Поляковой, архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия.

В музее можно познакомиться не только с историей ложки, но и с различными приемами и техникой изготовления, узнать множество примет, связанных с ложкой, и по-новому посмотреть на, казалось бы, совсем обычный предмет.

Коллекция ложек Татьяны Пикуновой действительно поражает воображениеФото: Алексей СУХОВ

КОНКРЕТНО

Где находится: ул. Октябрьская, 4 (тел. 42-10-38, 37-09-08, 43-03-00).

Время работы: ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00.

Цена билета: 150 рублей, дети до 10 лет и пенсионеры — бесплатно. Прокат аудиогида — 350 рублей.