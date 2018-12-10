2018-12-14T15:39:30+03:00
Общество

Подари «Новогоднее чудо» малышам из детского дома!

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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«Комсомольская правда»-Владимир» проводит акцию «Новогоднее чудо». Рождество и Новый год - время дарить радость и делать добрые дела. И что может быть лучше, чем подарить частичку тепла своей души малышам, которые живут в детском доме.

Мы начинаем сбор подарков для Кольчугинского дома-интерната, где живут дети с особенностями развития. Приносите в редакцию всё, что может порадовать детей в Новый год. Подарки можно принести с 10 по 20 декабря. 21 декабря мы отвезем все подарки от наших читателей в дом-интернат и вручим ребятишкам.

Будем благодарны, дорогие читатели, за ваше участие!

Подарки можно приносить в редакцию по адресу: Владимир, проспект Ленина, 48, каб. 3, с 9.00 до 17.00. Справки по тел. (4922) 44-11-10.

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ЗАО « Невский» Собинский р-н

ООО « Скрипнинские известняки», Меленковский район

ООО "ГазЭлектроСтрой", Александровский район

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ОАО "Искра", Александров

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ФАСКО, Гусь-Хрустальный район

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РЕГИОН 33, Владимир

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