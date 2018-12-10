Какие новые банковские продукты наиболее выгодны?

О том, какие новые банковские продукты появились в 2018 году и какие задачи стоят сегодня перед банком, рассказал региональный директор ОО «Владимирский» ПАО «Промсвязьбанк» Виктор Демидов.

Новые продукты Промсвязьбанка позволяют выгодно купить жилье, получить деньги на самые разные нужды, экономить на покупках и делать выгодные вложения. Отмечу, что Промсвязьбанк в 2018 году был полностью трансформирован и стал банком с государственным участием. С февраля 2018 года мы возобновили рост всех своих показателей. Теперь банк, сохраняя традиционное обслуживание, занимается сопровождением гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Для сотрудников ОПК мы создали уникальные условия по многим банковским продуктам - по кредитам, ипотеке, зарплатным картам.

В условиях новых задач Промсвязьбанк остается универсальным, то есть банком для всех клиентов.

Виктор Демидов

- Какие преимущества обеспечивают новые банковские продукты?

- Если говорить про розницу, то мы выпустили линейку кредитных и дебетовых карт с кэшбэком – «Двойной кэшбэк» и «Твой кэшбэк». Теперь наши клиенты могут получать кэшбэк до 11% ежемесячно. Держатели кредитной карты «Двойной кэшбэк» могут получать до 10% кэшбэка за покупки в категориях «рестораны, кафе и фаст-фуд», за билеты в кинотеатрах, оплату услуг такси и каршеринга.

При этом абсолютно за все остальные траты по карте кэшбэк составляет 1%. Такой же кэшбэк - 1% вы получите за пополнение карты на любую сумму через банкоматы Промсвязьбанка и через мобильный или интернет-банк, как Промсвязьбанка, так и других банков. Дебетовая карта «Твой кэшбэк» позволяет получать доход в размере 1% от всех покупок и дополнительно до 5% кэшбэка на три выбранные клиентом категории покупок, или 5% годовых на остаток по счёту. Особое отличие карты в том, что среди промо-категорий повышенного кэшбэка доступны такие популярные категории как «Супермаркеты и универмаги», «Кафе, рестораны, фастфуд», «АЗС», «Аптеки» и многое другое. Всего предлагается 16 категорий, из которых клиенту самостоятельно предлагается выбрать три.

- Какие ипотечные продукты предлагает Промсвязьбанк?

- На ипотечные продукты сохраняется высокий спрос, так как Промсвязьбанк остается один из лидеров ипотечного рынка. Банк предлагает достаточно либеральные условия для приобретения жилья: первоначальный взнос от 10 %, а ставки по ипотеке от 9,05%, в зависимости от выбранной программы. Для семей с детьми Промсвязьбанк запустил программу льготного кредитования «Семейная ипотека». Теперь семьи при рождении второго ребенка и последующих детей в период с 2018 по 2022 год смогут взять ипотеку со ставкой от 6% годовых. Кроме того, в Промсвязьбанке можно оформить военную ипотеку по ставке 8,9%, срок кредитования – до 25 лет, размер первоначального взноса – от 10%. А максимальная сумма военной ипотеки - 2,5 млн рублей является, пожалуй, самой большой среди предложений других банков.

-Можно ли в Промсвязьбанке рефинансировать военную ипотеку другого банка под более низкий процент?

- Банк работает не только с выдачей кредитов, но и рефинансирует ранее выданную ипотеку. По данным Росвоенипотеки, из 15 банков-участников программы «Военная ипотека», рефинансируют такие кредиты только пять, в том числе Промсвязьбанк. (ссылка http://rosvoenipoteka.ru/prgramms/kreditnie_programmi/refinansirovanie_ipotechnih_kreditov) Рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 8,9%. При этом условия достаточно мягкие. Например, для тех, кто желает перекредитоваться под более выгодный процент, возрастной порог продлен до 50 лет.

- Какие еще виды рефинансирования банк предлагает сегодня?

- Мы рефинансируем не только ипотечные, но и потребительские кредиты и кредитные карты. У нас работает программа рефинансирования для физических лиц, которая позволяет объединить до пяти кредитов (в том числе, и кредитные карты), оформленных в других банках, в один кредит в Промсвязьбанке. Мы предложим вам выгодную ставку и поможем снизить ежемесячный платеж. При этом ваши кредиты в других банках будут погашены. Если впоследствии кредит будет обслуживаться без просрочек, то ставка в течение последующих трех лет будет снижаться каждый год на 1%.

- В преддверии новогодних праздников все мы хотим получить максимум и не хотим откладывать свои желания «на потом». Какие условия по потребительским кредитам предлагает Промсвязьбанк?

- Ставки по потребительским кредитам становятся очень привлекательными и выгодными. Например, в Промсвязьбанке можно получить кредит от 9,9% годовых. Это специальный продукт для сотрудников предприятий ОПК и военнослужащих. Согласитесь, очень привлекательная ставка. Сумма кредита от 100 тыс. до 3 млн рублей, до 7 лет, без поручителей и без залога. Если клиент возьмет кредит с финансовыми гарантиями и будет своевременно вносить ежемесячные платежи, то через год ставка по кредиту будет снижаться на 1 % каждый год, и через три года ставка снизится до 6,9%. Для оформления кредита вам понадобится минимум документов. Если вы являетесь клиентом банка, то можете оформить кредит в интернет-банке.

Теперь, с Промсвязьбанком вы легко реализуете собственную мечту - отправиться в путешествие по красивейшим местам России или отдохнуть на море.

За более подробной консультацией по продуктам Промсвязьбанка вы можете обратиться в офисы по адресам:

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.