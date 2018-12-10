Какие новые банковские продукты наиболее выгодны?

О том, какие новые банковские продукты появились в 2018 году и какие задачи стоят сегодня перед банком, рассказал региональный директор ОО «Владимирский» ПАО «Промсвязьбанк» Виктор Демидов.

- Что именно банк предлагает владимирцам?

- Новые продукты Промсвязьбанка позволяют выгодно купить жилье, получить деньги на самые разные нужды, экономить на покупках и делать выгодные вложения. Отмечу, что Промсвязьбанк в 2018 году был полностью трансформирован и стал банком с государственным участием. С февраля 2018 года мы возобновили рост всех своих показателей. Теперь банк, сохраняя традиционное обслуживание, занимается сопровождением гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Для сотрудников ОПК мы создали уникальные условия по многим банковским продуктам - по кредитам, ипотеке, зарплатным картам.

- В условиях новых задач Промсвязьбанк остается универсальным, то есть банком для всех клиентов.

- Если говорить про розницу, то мы выпустили линейку кредитных и дебетовых карт с кэшбэком – «Двойной кэшбэк» и «Твой кэшбэк». Теперь наши клиенты могут получать кэшбэк до 11% ежемесячно. Держатели кредитной карты «Двойной кэшбэк» могут получать до 10% кэшбэка за покупки в категориях «рестораны, кафе и фаст-фуд», за билеты в кинотеатрах, оплату услуг такси и каршеринга.

- Какие преимущества обеспечивают новые банковские продукты?

- При этом абсолютно за все остальные траты по карте кэшбэк составляет 1%. Такой же кэшбэк - 1% вы получите за пополнение карты на любую сумму через банкоматы Промсвязьбанка и через мобильный или интернет-банк, как Промсвязьбанка, так и других банков. Дебетовая карта «Твой кэшбэк» позволяет получать доход в размере 1% от всех покупок и дополнительно до 5% кэшбэка на три выбранные клиентом категории покупок, или 5% годовых на остаток по счёту. Особое отличие карты в том, что среди промо-категорий повышенного кэшбэка доступны такие популярные категории как «Супермаркеты и универмаги», «Кафе, рестораны, фастфуд», «АЗС», «Аптеки» и многое другое. Всего предлагается 16 категорий, из которых клиенту самостоятельно предлагается выбрать три.

- Какие ипотечные продукты предлагает Промсвязьбанк?

- На ипотечные продукты сохраняется высокий спрос, так как Промсвязьбанк остается один из лидеров ипотечного рынка. Банк предлагает достаточно либеральные условия для приобретения жилья: первоначальный взнос от 10 %, а ставки по ипотеке от 9,05%, в зависимости от выбранной программы. Для семей с детьми Промсвязьбанк запустил программу льготного кредитования «Семейная ипотека». Теперь семьи при рождении второго ребенка и последующих детей в период с 2018 по 2022 год смогут взять ипотеку со ставкой от 6% годовых. Кроме того, в Промсвязьбанке можно оформить военную ипотеку по ставке 8,9%, срок кредитования – до 25 лет, размер первоначального взноса – от 10%. А максимальная сумма военной ипотеки - 2,5 млн рублей является, пожалуй, самой большой среди предложений других банков.

-Можно ли в Промсвязьбанке рефинансировать военную ипотеку другого банка под более низкий процент?

- Банк работает не только с выдачей кредитов, но и рефинансирует ранее выданную ипотеку. По данным Росвоенипотеки, из 15 банков-участников программы «Военная ипотека», рефинансируют такие кредиты только пять, в том числе Промсвязьбанк. (ссылка http://rosvoenipoteka.ru/prgramms/kreditnie_programmi/refinansirovanie_ipotechnih_kreditov) Рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 8,9%. При этом условия достаточно мягкие. Например, для тех, кто желает перекредитоваться под более выгодный процент, возрастной порог продлен до 50 лет.

- Какие еще виды рефинансирования банк предлагает сегодня?

- Мы рефинансируем не только ипотечные, но и потребительские кредиты и кредитные карты. У нас работает программа рефинансирования для физических лиц, которая позволяет объединить до пяти кредитов (в том числе, и кредитные карты), оформленных в других банках, в один кредит в Промсвязьбанке. Мы предложим вам выгодную ставку и поможем снизить ежемесячный платеж. При этом ваши кредиты в других банках будут погашены. Если впоследствии кредит будет обслуживаться без просрочек, то ставка в течение последующих трех лет будет снижаться каждый год на 1%.

- В преддверии новогодних праздников все мы хотим получить максимум и не хотим откладывать свои желания «на потом». Какие условия по потребительским кредитам предлагает Промсвязьбанк?

- Ставки по потребительским кредитам становятся очень привлекательными и выгодными. Например, в Промсвязьбанке можно получить кредит от 9,9% годовых. Это специальный продукт для сотрудников предприятий ОПК и военнослужащих. Согласитесь, очень привлекательная ставка. Сумма кредита от 100 тыс. до 3 млн рублей, до 7 лет, без поручителей и без залога. Если клиент возьмет кредит с финансовыми гарантиями и будет своевременно вносить ежемесячные платежи, то через год ставка по кредиту будет снижаться на 1 % каждый год, и через три года ставка снизится до 6,9%. Для оформления кредита вам понадобится минимум документов. Если вы являетесь клиентом банка, то можете оформить кредит в интернет-банке.

Теперь, с Промсвязьбанком вы легко реализуете собственную мечту - отправиться в путешествие по красивейшим местам России или отдохнуть на море.

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Материал подготовила Александрова Марина