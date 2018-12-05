2018-12-06T10:31:29+03:00
Общество

Фонтан на Театральной площади останется бесхозным до весны

Мэрия готова принять его на баланс только если он переживет зиму
Алексей СУХОВ
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..Фото: Валерия Рудометова
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Светомузыкальный фонтан на Театральной площади открывали с помпой как подарок Владимиру на день города. Объект за 95 миллионов рублей сразу же полюбился горожанам. Его снимали на видео, выкладывали в соцсети. Дети любили бегать между струй, бьющих вверх.

А потом выяснилось, что «зима катит в глаза». И надо бы фонтан консервировать, да некому. Власти Владимира сразу сказали, что возьмут его на баланс муниципального Водоканала только после консервации фонтана застройщиком, дескать «слишком сложная процедура, у нас пока опыта нет». Подготовительные работы они провели, но консервацией не занимались. Не занимался и застройщик. А сейчас уже поздно - вся чаша с решеткой завалена снегом.

- Фонтан сейчас не законсервирован и на баланс к нам не передан, - сказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Решено, что в ближайшее время «Облстройзаказчик» накроет чашу фонтана специальной конструкцией. Так он останется до весны. Весной же представители благотворительного фонда «Сбербанка» должны фонтан снова запустить, и если он будет работать нормально, то мы его принимаем на баланс.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

Пока же на фонтан собираются поставить новогоднюю экспозицию под названием «Новогодний шар». Что-то подобное в прошлом году стояло на смотровой площадке улицы Георгиевская, недалеко от кузницы Бородиных. Но ставить ее будут только после того, как чашу накроют защитной конструкцией.

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