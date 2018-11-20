2018-11-19T18:19:51+03:00
Происшествия

Выпил, уснул, загорелась машина

Артем Бердник
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..Фото: Артем Бердник
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Утром 19 ноября, примерно в 9.00 во дворе дома №21 на улице Фатьянова загорелся автомобиль. Как сообщают очевидцы, пьяный владелец BMW примерно полчаса сидел в салоне, и, стоя на месте, давил на педаль газа. Машина загорелась, а водитель так и остался сидеть внутри. Жители двора кричали, самые смелые подходили постучать в окно, но хозяин спал «как мертвый»

На кадрах этого по-настоящему эпичного видео видно, что машина полыхает синим пламенем. Жизнь водителя была буквально «на волоске», но кроме как кричать, никто уже не мог ничем ему помочь... Как вдруг дверь горящего автомобиля внезапно приоткрылась и оттуда, как ни в чем не бывало, выскочил ее хозяин.

Видео было снято в 9.20. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, уже через 25 минут усилиями 5 пожарных, возгорание было полностью ликвидировано.

Никаких серьезных повреждений, к счастью, уснувший хозяин машины не получил. А вот BMW, средняя стоимость которой в районе 300 тысяч, сгорела практически дотла.

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