Хотите порадовать свою маму?
Приготовьте ей подарок: рисунок с ее любимым цветком, ежик из пластилина или вазу из пластиковой бутылки.
.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Присылайте фото вашего шедевра по почте promo@fdmedia.ru
Каждый участник получит подарок, а авторы лучших работ еще и призы от наших спонсоров!!!
С 29.10.18 по 20.11.18 дети присылают фотографии своих работ «Подарок маме» на сайт KP.RU для участие в конкурсе по почте promo@fdmedia.ru
25 ноября в кинотеатре «Руськино» в 12:00 пройдет праздничный концерт с призами, конкурсами, выступлением артистов, анимацией для детей и вручением подарков от наших спонсоров!
Подробности по телефону: 44-13-32