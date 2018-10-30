Хотите порадовать свою маму?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-30T16:32:56+03:00

Приготовьте ей подарок: рисунок с ее любимым цветком, ежик из пластилина или вазу из пластиковой бутылки.

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Присылайте фото вашего шедевра по почте promo@fdmedia.ru

Каждый участник получит подарок, а авторы лучших работ еще и призы от наших спонсоров!!!

С 29.10.18 по 20.11.18 дети присылают фотографии своих работ «Подарок маме» на сайт KP.RU для участие в конкурсе по почте promo@fdmedia.ru

25 ноября в кинотеатре «Руськино» в 12:00 пройдет праздничный концерт с призами, конкурсами, выступлением артистов, анимацией для детей и вручением подарков от наших спонсоров!

Подробности по телефону: 44-13-32