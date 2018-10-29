2018-10-29T15:18:11+03:00
Общество

«ВладимирПриз»: Народная премия во Владимире

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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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"Комсомольская правда-Владимир" представляет:

Официальные партнеры:

"РОСТЕЛЕКОМ"

"ЗСО МЕДТЕХНИКА"

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Народная премия «ВладимирПриз» - знак ПРИЗнательности тем, кто своим трудом делает наш регион лучше, и ПРИЗнания их заслуг. Это будет самый честный выбор: голосовать за лучших из лучших могут все жители Владимирской области.

Чтобы выбрать своего кандидата на Народную премию «ВладимирПриз», нужно перейти на сайт премии и выбрать рубрику среди тех, в которых мы определяем лучшие компании:

Затем проголосовать за компанию, которую считаете лучшей.

Народное голосование начнется 1 ноября и закончится 25 ноября. Затем мы подведем итоги и вручим победителям почетные дипломы «ВладимирПриз» - знак признательности жителей Владимирской области!

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