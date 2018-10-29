«ВладимирПриз»: Народная премия во Владимире
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Народная премия «ВладимирПриз» - знак ПРИЗнательности тем, кто своим трудом делает наш регион лучше, и ПРИЗнания их заслуг. Это будет самый честный выбор: голосовать за лучших из лучших могут все жители Владимирской области.
Чтобы выбрать своего кандидата на Народную премию «ВладимирПриз», нужно перейти на сайт премии и выбрать рубрику среди тех, в которых мы определяем лучшие компании:
Затем проголосовать за компанию, которую считаете лучшей.
Народное голосование начнется 1 ноября и закончится 25 ноября. Затем мы подведем итоги и вручим победителям почетные дипломы «ВладимирПриз» - знак признательности жителей Владимирской области!
БАНКИ.
Торговые центры.
Связь и интернет.
Медицинские центры.
Автомобили.
Производители молочной продукции.
Производители продуктов питания.
Строители.Строители. Your turn!