2018-10-17T17:29:53+03:00
Общество

Деловые владимирцы летом ездили в Москву, Нижний Новгород, Воронеж и на юг России

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Tele2 проанализировала статистику летних поездок по стране, совершенных бизнес-клиентами из Владимирской области. Предприниматели посетили 58 регионов и проговорили в путешествиях почти 750 тысяч минут.

Самыми популярными местами для поездок стали два ближайших к Владимирской области региона – Московский и Нижегородский, а третье место разделили Воронежский регион и Краснодарский край. Суммарно четыре этих субъекта РФ посетили 56% путешественников.

Если говорить про ответные визиты, то чаще всего во Владимир приезжали бизнес-абоненты Tele2 из Московской и Нижегородской областей, куда, напомним, чаще всего ездят и владимирцы. Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее тесно представители владимирского бизнеса общаются с деловыми партнерами именно из этих двух регионов. На третьем месте рейтинга приезжающих – Архангельская область.

В путешествиях владимирские корпоративные клиенты Tele2 практически не ограничивали себя в общении по мобильному телефону. Так, за одну поездку каждый абонент в среднем использовал порядка полгигабайта интернет-трафика. Суммарно все бизнес-путешественники из Владимирской области проговорили более 750 тысяч минут и отправили порядка 350 тысяч сообщений.

Алексей Гелецкий, коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Чтобы дать предпринимателям максимально удобный и выгодный тариф, необходимо понимать специфику работы бизнеса. Сегодня мы видим, что линейка наших бизнес-тарифов, запущенная весной, попала точно в цель – предприниматели очень активно пользуются мобильным телефоном не только дома, но и в путешествиях. Интересно, что пик по количеству поездок пришелся на август – август – в этом месяце из Владимирской области уезжали на 20% больше абонентов, чем в июне или июле».

Одной из особенностей бизнес-тарифов Tele2 является то, что включенный пакет минут можно расходовать на звонки любых абонентов всей России. Это оценят предприниматели, которые работают с партнерами из других регионов. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов остаются прежними.

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