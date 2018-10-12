Во Владимире открылся крупнейший в регионе дилерский центр LADA

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-12T15:51:44+03:00

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В понедельник 8 октября во Владимире на улице Куйбышева, 24а открылся обновленный дилерский центр LADA. Современный, соответствующий всем требованиям АВТОВАЗ. Не обошли внимание такое масштабное мероприятие для региона-33 и руководство самого концерна «АВТОВАЗ». На открытие приехал сам исполнительный вице-президент ПАО «АВТОВАЗ» по продажам Ян Птачек. 5 тысяч квадратных метров, все модели LADA в наличии, 20 постов для сервисного обслуживания, высококвалифицированный персонал – и это далеко не все, чем может похвастаться Дилерский центр. Но главное все-таки не столько масштаб, сколько уровень обслуживания. Директор по развитию дилерской сети ПАО «АВТОВАЗ» Сергей Кутейщиков возложил большие надежды на новоиспеченное детище:

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- Для меня развитие сети – это не открытие или закрытие дилерских центров, а улучшение их качества, - рассказал Серей Кутейщиков. - Наши клиенты становятся более требовательными, и мы должны идти в ногу со временем, предлагать те услуги, которых они ждут. Мы не можем уступать нашим коллегам, иначе потребители отвернутся от нас. Поэтому главное – обеспечить современный, доступный и качественный сервис. Уверен, что «Автоэкспресс-Владимир» не подведет нас!

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Открытие дилерского центра – всегда важное событие. Это показывает, что бренд не умирает, что инвесторы верят в него. В России около 300 дилерских центров LADA, но задачи увеличивать их количество в разы не стоит. Что касается Владимира, то руководители компании видят в нашем городе потенциал как для продаж автомобилей, так и для сопровождения.

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- Сейчас создано 95 рабочих мест, - говорит Сергей Крылов, директор дилерского центра. - Это, конечно, не предел, потому что мы только-только стартовали. Рассчитываем на 15-20% увеличить штат. Мы заключили договор с Авиамеханических колледжем. Ребята будут проходить у нас производственную практику. Те, кто хорошо себя зарекомендуют, смогут остаться и работать здесь дальше.

Специалисты центра уже сейчас готовы оказать полный спектр услуг от замены лампочки до сложного тюнинга. Но самое главное, на чем делают акцент руководители – сервис стал более клиентоориентированным. Сергей Крылов провел журналистов по всему Дилерскому центру, познакомив с работой персонала как в отделе продаж, так и в сервисном цеху. Теперь они ждут в гости и вас, дорогие читатели.

Клиентам дилерского центра доступен полный спектр сопутствующих услуг: выгодные программы кредитования, лизинг, страхование, тест-драйв, услуга trade-in, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей, установка дополнительного оборудования и охранных систем, а также ремонт любой сложности.

Представители компании уверяют, что в дилерском центре можно будет приобрести всю линейку автомобилей LADA. От самой бюджетной LADA Granta за 400 тысяч рублей до максимально насыщенной всеми возможными опциями LADA Vesta SW. Присутствующие тут же стали расспрашивать о новинках. Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО «АвтоВАЗ» Ян Птачек поделился интересными подробностями.

В сентябре в продажу поступила новая LADA Granta с обновленным дизайном, многочисленными улучшениями салона и, что немаловажно, с сохранением стоимости, как у предыдущего поколения. Впереди нас ждет выход LADA Vesta sport и XRAY Cross.

Возник вопрос про обновление модели LADA 4x4.

- Конечно, об этом еще очень рано говорить, - пояснил Ян Птачек. - То, что было представлено на Московском автосалоне-2018 – это, скорее, дизайнерское видение модели. Было бы неправильно воспринимать его как прототип машины, которая придет на смену нынешнему поколению. Естественно, компания работает над тем, чтобы однажды преемник увидел свет, однако разработки находятся на ранней стадии. Надо понимать, что 4х4 – это легенда, спрос на которую сохраняется и по сей день. Это значит, что модель отнюдь не устарела, и разрабатывать что-то, что могло бы заменить ее прямо сейчас, было бы слегка самонадеянно и преждевременно.

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО «АвтоВАЗ» Ян Птачек

Само открытие получилось очень ярким. Особенно впечатлил гостей автопарад автомобилей, который прошелся по всей истории концерна (начиная от легендарной «копейки» и заканчивая последними моделями LADA этого года). Кульминацией парада стала новая LADA Granta, возглавившая, кстати, рейтинг самых продаваемых автомобилей в России по итогам сентября этого года.

- Мы понимаем, что наша задача – не только продавать машины и показывать высокие цифры, убежден Ян Птачек. – Мы должны доставлять нашим клиентам удовольствие от обладания автомобилем, со всем возможным вниманием относиться к ним и радовать новинками. В самое ближайшее время вас ждут модели, которые мы показывали на Московском автосалоне-2018. Это Vesta Sport и XRAY Cross. Мы совершенствуем, развиваем и обновляем всю нашу дилерскую сеть именно для того, чтобы быть лучше для наших клиентов. Наш клиент становится все более требовательным, и это нужно учитывать.

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Новый Дилерский центр работает ежедневно с 9 до 21 часа и ждет вас в гости, как на незабываемый тест-драйв, за покупкой автомобиля LADA, так и на сервисное обслуживание.

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