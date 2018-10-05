В Суздале выберут самый длинный хрен

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-05T10:25:57+03:00

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Что нам всемирная парижская выставка?! У нас в Суздале задолго до проведения первой промышленной выставки (в Париже прошла в 1855 году) начали проводить свою — сельскохозяйственную.

Копоруля вам в помощь

С середины XIX века в Суздаль съезжался народ не только со всех уездов Владимирской губернии, но и с Нижегородской, Московской и Костромской губерний. В город с населением в пять тысяч человек приезжало до 10 тысячи торговцев и покупателей. Понятно, что товаров было видимо-невидимо. В первую очередь, это были вещи для сельского хозяйства, овощи, живность.

Ярмарка привлекает сотни туристовФото: Администрация Суздальского района

В советское время про выставку забыли, а несколько лет назад традицию возродили. И попытались придать ей одновременно и прошлую удаль, и современный колорит. С одной стороны, это по-прежнему ярмарка, которая проходит на Торговой площади. А с другой стороны, в ней стало больше развлечений — конкурсов, игр, аттракционов.

Наконец, у ярмарки появилась своя необычная тема - третий год подряд на ней продвигают еще один овощ, принесший славу Суздалю. Это хрен. В прошлые годы на ярмарке устраивали конкурс на самое диковинное блюдо из хрена, а в этом году решили провести конкурс на самое длинное хреновое корневище.

- Мы будем измерять лишь корень овоща, без ботвы, - рассказали в администрации Суздальского района. - Мало кто знает, насколько сложно выкопать корень из земли. Для копки хрена огородники придумали даже специальный инструмент под названием — копоруля.

Суть инструмента такая - на толстый деревянный черенок насаживался узкий металлический стержень, расплющенный внизу в виде небольшой лопатки. Такое приспособление позволяло быстро, аккуратно и без лишних затрат силы выкопать овощ.

Вот самые длинные корни на ярмарке и хотят отметить. Хрен нужно принести 6 октября на Торговую площадь Суздаля. С 11 до 14 часов организаторы будут собирать кандидатов, чтобы потом определить самый длинный хрен Суздаля.

Накормим всехФото: Администрация Суздальского района

Не хреном единым

Но не только хреном будет интересна ярмарка. Помимо этого гостей ждут выступления народных коллективов Суздальского, Камешковского и Собинского районов. Пройдут различные конкурсы. В том числе на самый диковинный овощ (в прошлом году в нем выиграла тыква весом в 36 килограммов). На сцене пройдет конкурс на лучшее блюдо из хрена. В прошлом году один из участников умудрился даже приготовить из него варенье.

Для маленьких участников будет организована детская зона с контактным зоопарком, играми, забавами и веселыми аттракционами. Юных зрителей ждут кукольные представления и передвижной мини-парк аттракционов с круглыми и жердевыми качелями. Эти карусели были разработаны и восстановлены по картинам, гравюрам, фотографиям и описаниям ХVI-ХХ веков. А взрослым предложат поучаствовать в боях на мешках и даже опробовать ходули.

Наконец, 6 октября 140 торговцев из разных городов России представят свои товары. В Суздале можно будет приобрести вологодское стеганное одеяло, деликатесы Крайнего Севера, авторские и традиционные народные музыкальные инструменты для детей и взрослых (флейты, варганы, калимбы, окарины, поющие чаши, балалайки) и еще много чего полезного, вкусного и красивого.

КОНКРЕТНО

10.30 — Молебен. Крестный ход.

11.00 — Торжественное открытие ярмарки.

11.00-18.00 — выступления народных ансамблей.

14.05 - розыгрыш сертификатов от партнёров праздника.

14.30 — 1-й тур розыгрыша большой ярмарочной лотереи.

15.05 — Подведение итогов ярмарки. Награждение.

Более подробную информацию можно получить в администрации Суздальского района по телефонам: (849231) 2-02-54; 2-18-88; 2-04-73.