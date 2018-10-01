Возможности для добросовестных заемщиков

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-01T10:06:50+03:00

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Теперь клиенты Промсвязьбанка смогут понизить ставку по потребительскому кредиту до трех процентов. Новая опция дает возможность снижения процентной ставки по кредиту на 1 процент через каждые 12 платежей, в случае хорошей платежной дисциплины.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно выполнить два условия: не допускать просрочек по кредиту в течение 12 платежей подряд, и подключиться к добровольной программе страхования жизни и здоровья «Защита заемщика» не позднее 3-х календарных дней с даты заключения кредитного договора. При выполнении условий договора ставка снижается на 1% каждый год, максимум на 3% от первоначальной ставки.

Как это работает? Например, вам одобрен кредит в Промсвязьбанке по ставке 10,4%, через три года регулярных платежей ваша ставка по кредиту может снизиться до 7,4 %. Таким образом экономия по кредиту в размере 1 млн рублей сроком на 7 лет составит порядка 8 000 тыс. рублей в год. Действующая процентная ставка по кредиту снижается на следующих день после завершения первых 12 месяцев. В случае если на момент 12-го платежа у клиента была просрочка длительностью не более 7 календарных дней, то действующая процентная ставка по кредиту будет снижена на 1% со дня, следующего за датой уплаты каждого 13-го платежа.

При этом изменится размер ежемесячного платежа, о чем Промсвязьбанк сообщит вам, отправив смс-уведомление.

«Мы рады сообщить, что с сентября банк запустил программу регулярного снижения процентной ставки по кредиту. Опция будет распространяться практически на все программы потребительского кредитования, в том числе и на рефинансирование сторонних кредитов. Теперь клиенты Промсвязьбанка могут управлять ставкой, снижая ее в период жизни кредита. Таким образом, банк поощряет ответственных заемщиков, не допускающих просрочек по платежам», - комментирует региональный директор ОО «Владимирский» ПАО «Промсвязьбанк» Виктор Демидов..

Подробную информацию об условиях кредитования можно найти на сайте банка www.psbank.ru, получить по телефону контакт-центра: 8-800-333-03-03 или в ближайшем офисе банка:

Владимир, Большая Московская, 19 А (Торговый комплекс «Северные торговые ряды»)

Владимир, Октябрьский пр-т, 25 (За зданием Областной Администрации)

Владимир, Суздальский пр-т, 28 (Гипермаркет «Глобус»)

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