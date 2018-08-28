2018-08-28T10:14:18+03:00
Общество

В ЖК «Танеево Парк» прошел День открытых дверей

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Компания «Аскона Инвест» провела День открытых дверей в жилом квартале «Танеево Парк». Будущим жителям и всем заинтересованным в покупке квартиры были презентованы монолитный дом №3 и кирпично-панельный дом №4. Менеджеры департамента продаж и производственно-технической службы компании провели экскурсию по домам, рассказали об основных преимуществах проживания в современном квартале, о проделанном объеме работ на объекте строительства и ответили на все интересующие вопросы гостей.

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Желающих увидеть многообразие планировок квартир, убедиться в качестве строительства домов и оценить шикарные виды на пойму Клязьмы и исторический центр города оказалось немало. «Хотела пойти одна. Но в итоге на экскурсию в будущий дом собрались всей семьей, с детьми и внуками», - делится впечатлениями владелица трехкомнатной квартиры в 3 доме Елена Витальевна Д., - «Мы получили огромное удовольствие от того, что увидели! Даже на этапе «голых стен» квартира шикарная: большие комнаты, просторная кухня, огромный коридор. А какой обзор из окна! И река, и зелень, и собор Успенский видны как на ладони. Мы в восторге!»

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Встречая гостей директор по продажам объектов многоэтажного строительства компании «Аскона Инвест» Борис Лобачев отметил, что строительные работы в квартале «Танеево Парк» идут строго по плану. Обладая и финансовыми, и людскими ресурсами в достаточном объеме, компания «Аскона Инвест» всегда выполняет свои обязательства перед своими дольщиками, что могут подтвердить более трех тысяч семей, справивших новоселье в наших домах в Коврове и Доброграде».

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Большинство участников Дня открытых дверей отметили, что заявленный темп строительства жилого квартала полностью совпадает с их ожиданиями. «Когда выбирал застройщика, читал много отзывов в сети», - комментирует после осмотра дома Евгений Т., будущий житель 3 дома, - «Про «Аскону Инвест» никакого негатива не нашел. Это и определило мой выбор. Добросовестный застройщик – гарантия спокойствия при долевом строительстве. Я рад, что не ошибся. Стройка идет ударными темпами, в чем я лично убедился на экскурсии».

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«В нашем доме активно ведут отделочные работы, сегодня мы удостоверились, что работа кипит и до введения в эксплуатацию осталось совсем немного времени», - делится увиденным Константин Б., собственник квартиры в 4 доме, - «Спасибо сотрудникам компании «Аскона Инвест» за отлично организованный показ квартир, нам все очень понравилось!»

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Немало вопросов организаторам мероприятия было и о качестве использованных в строительстве материалов. «Для меня самое главное – качество застройки. Хочу жить в доме, построенном на совесть, а не на пару лет», - говорит Олег К., владелец квартиры в 3 доме, - «Я сам строитель, поэтому оценить ситуацию могу объективно. В «Танеево Парк» застройка ведется на совесть. Я спокоен. Так держать!»

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Подводя итоги Дня открытых дверей Борис Лобачев подчеркнул: «Мы постарались уделить внимание каждому нашему гостю, причем вопросы были очень разными: от технического обслуживания дома до вариантов отделки квартиры. Главный итог – это новый уровень доверия к компании «Аскона Инвест», причем речь не только о потенциальных клиентах. Много слов благодарности и позитивных откликов мы услышали от тех, кто уже приобрел квартиру. Большой клиентский день еще раз подтвердил, что избранная нами стратегия полной открытости по отношению к покупателям, прямого диалога с ними – самая верная».

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День открытых дверей в доме №1 запланирован на 21 сентября.

Дополнительную информацию о наличии свободных квартир, ходе строительства и способах покупки квартиры в ЖК «Танеево Парк» можно узнать у менеджеров компании по телефону: 8-(4922) 45-10-10 или на сайте www.askonainvest.ru

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Справка о компании:

ООО «Специализированный застройщик «Аскона Инвест» входит в ТОП-5 региональных застройщиков по оценке Минстроя РФ по Владимирской области. Выполняя роль инвестора, застройщика и генподрядчика, компания контролирует все этапы жизненного цикла проекта - от разработки концепции до последующего управления готовым объектом.

Является трехкратным победителем конкурса «Диплом «Доверие потребителей» в номинации «Гарантии и надежность в долевом строительстве и продаже жилья». В 2016 году компания удостоилась размещения на региональной Галерее Славы.

«Аскона Инвест» - единственный девелопер в области, который строит объекты различных форматов в трех муниципальных образованиях одновременно: в Коврове, Владимире и Доброграде. На данный момент более 3400 семей проживают в многоэтажных домах, таунхаусах и коттеджах от «Аскона Инвест». Еще столько же будут отмечать новоселье в ближайшие два года.

Проектная декларация и разрешения на строительство – на сайте askonainvest.ru.

Застройщик ООО «СЗ Аскона Инвест».

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