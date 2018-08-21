В Добром снесли дом, который расселяли пять лет

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-20T18:20:27+03:00

Изменить размер текста: A A

20 августа во дворе престижной многоэтажки напротив кинотеатра "РусьКино" появился экскаватор. Не оградив территорию, рабочие начали лихо разламывать заброшенный двухэтажный домик послевоенной постройки - наследие старого Доброго.

Через час в мэрию города позвонили обеспокоенные жители соседней многоэтажки. После нагоняя из администрации периметр сноса все же оградили - во дворе полно детей, подростков, случайных зевак и машин.

Ветхие дома во Владимире сносят нечасто, особенно здания, если так можно выразиться, с историей. Затерянный в каменных джунглях престижного уровня домик признали аварийным еще в 2012 году. Немудрено, с конца 1950 годов он стоял без капремонта. Все эти годы домик во дворе гигантского современного жилого комплекса вызывал по меньшей мере удивление местных жителей. Вот уж действительно, если где-то и можно увидеть "город контрастов", так это здесь.

Расселить жильцов пытались больше пяти лет. Кто-то согласился на переезд сразу - им дали квартиру из маневренного фонда мэрии. А кого-то такое жилье не устроило: плохой район, маленькая кухня.

В 2016 году дом попал в программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2022 годы". Финансирования этой программы жильцы дома ждали еще полтора года. Наконец, в начале 2018-го двухэтажку окончательно расселили. В окнах погас свет, стены покрылись тегами и граффити, здание облюбовали местные бездомные и неформальная молодежь, которой в этой части Доброго много, как нигде более. Среди местных точка была культовая, каждый вечер здесь кто-то весело проводил время.

Теперь домика на Суздальском проспекте нет. Но на этом жизнь трущоб за фасадами престижных многоэтажек не заканчивается. За зданием "налоговой" на улице Фестивальной осталось брошенное наследие Красного села - несколько покинутых деревянных домиков 50-х годов. Там же - гаражный кооператив 90-х. В общем, экскаваторы в эти места еще вернутся. Как пить дать.