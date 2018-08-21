2018-08-20T18:20:27+03:00
Общество

В Добром снесли дом, который расселяли пять лет

Эту двухэтажку в свое время облюбовали бездомные и молодежь
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:

Снос дома в Добром."Подслушано во Владимире"

Изменить размер текста:

20 августа во дворе престижной многоэтажки напротив кинотеатра "РусьКино" появился экскаватор. Не оградив территорию, рабочие начали лихо разламывать заброшенный двухэтажный домик послевоенной постройки - наследие старого Доброго.

Через час в мэрию города позвонили обеспокоенные жители соседней многоэтажки. После нагоняя из администрации периметр сноса все же оградили - во дворе полно детей, подростков, случайных зевак и машин.

Ветхие дома во Владимире сносят нечасто, особенно здания, если так можно выразиться, с историей. Затерянный в каменных джунглях престижного уровня домик признали аварийным еще в 2012 году. Немудрено, с конца 1950 годов он стоял без капремонта. Все эти годы домик во дворе гигантского современного жилого комплекса вызывал по меньшей мере удивление местных жителей. Вот уж действительно, если где-то и можно увидеть "город контрастов", так это здесь.

Расселить жильцов пытались больше пяти лет. Кто-то согласился на переезд сразу - им дали квартиру из маневренного фонда мэрии. А кого-то такое жилье не устроило: плохой район, маленькая кухня.

В 2016 году дом попал в программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2022 годы". Финансирования этой программы жильцы дома ждали еще полтора года. Наконец, в начале 2018-го двухэтажку окончательно расселили. В окнах погас свет, стены покрылись тегами и граффити, здание облюбовали местные бездомные и неформальная молодежь, которой в этой части Доброго много, как нигде более. Среди местных точка была культовая, каждый вечер здесь кто-то весело проводил время.

Теперь домика на Суздальском проспекте нет. Но на этом жизнь трущоб за фасадами престижных многоэтажек не заканчивается. За зданием "налоговой" на улице Фестивальной осталось брошенное наследие Красного села - несколько покинутых деревянных домиков 50-х годов. Там же - гаражный кооператив 90-х. В общем, экскаваторы в эти места еще вернутся. Как пить дать.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пьяный судогодец ограбил три дачи
В Камешковском районе выгорел дом на 150 "квадратов"
В Кольчугино молодая девушка обворовала пенсионерку
Между Муромом и Москвой пустят дневной поезд
Владимирским студентам предлагают работать продавцами и администраторами
Владимирские дети могут бесплатно попасть в образовательный центр "Сириус" в Сочи
В общежитии Коврова задержали наркомана
Во Владимире под открытым небом покажут комедию "Девчата"
Владимирские полицейские задержали в Рязани воровку сумки
«Мобильными избирателями» стали более 100 тысяч граждан России
В ходе летней кампании «Газпром межрегионгаз Владимир» отключил от газоснабжения более 3 тысяч абонентов-неплательщиков
Владимирское «Торпедо» заявило 14-летнего вратаря
В Муроме прокуратура остановила стройку
Владимирка полдня простояла с маленьким сыном в китайском аэропорту
10 дней владимирские полицейские будут проверять всех водителей
Стартовало голосование за самую красивую деревню Владимирской области
За выходные во Владимирской области никто не утонул
На владимирское футбольное дерби пустят бесплатно
Владимирский облсуд оставил Ивана Алтухова кандидатом в губернаторы
Владимирцы потратили по картам "Мир" 18,3 миллиардов рублей
Промсвязьбанк и Новгородская область договорились о сотрудничестве
В воскресенье во Владимирской области сгорело две бани
Жителя Собинки поймали с синтетическими наркотиками
Муромские футболисты не смогли переиграть "Велес" дома
В Судогодском районе иностранку осудили за невыплату алиментов
Во Владимире на Пекинке столкнулись мотоцикл и иномарка, пострадали девочка
В Суздале празднуют яблочный спас