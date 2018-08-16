Владимирская область продолжит культурный обмен с Санкт-Петербургом

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-15T16:28:05+03:00

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Губернатор Владимирской области Светлана Орлова во время форума"Территория смыслов на Клязьме" договорилась с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко о продлении культурного сотрудничества. Об этом сообащает пресс-служба администрации Владимирской области.

Уже осенью этого года во Владимир на театральный фестиваль приедут коллективы театров "На Литейном" и Молодежного театра на Фонтанке. Кроме того, пресс-служба администрации Владимирской области сообщила, что на экскурсии в города Неве бесплатно съездили более 300 владимирских школьников. Также с гастролями во Владимире бывал и знаменитый симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.