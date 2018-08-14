2018-08-13T17:53:16+03:00
Общество

Где владимирцам освятить мед на Медовый спас?

Считается, что мед в этот день приобретает целебную силу
Валерия Рудометова
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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Сегодня, 14 августа, в первый день Успенского поста, православные христиане отмечают Медовый Спас, или как он называется еще — Маковея. В этот день во всех владимирских храмах будут освящать мед и цветы. Медовый спас продлится до 27 августа.

Собственно, в церковном календаре не существует такого праздника, как Медовый Спас. В этот день Церковь отмечает Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице в честь победы в 1164 году великого владимирского князя Андрея Боголюбского в походе против поволжских болгар и греческого императора Михаила над сарацинами. Также этот день посвящен празднику Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Считается, когда Иисус освятил крест своими страданиями, в нем стала проявляться чудодейственная сила.

Эти церковные праздники совпали с периодом сбора урожая меда. В результате праздник любимого народом лакомства прочно соединился с православным праздником. Также говорят, что мед в этот день приобретает целебную силу, его нужно есть в целях профилактики заболеваний.

Как отмечают во Владимирской епархии, мед на праздник нужно освятить. Сделать это можно в любом храме Владимира после утренней литургии, примерно в 10 утра. Но прийти все-таки стоит пораньше. Сначала состоится молебен, только потом освящение цветов и меда. Кстати, во Владимире мед — недешевое лакомство. На рынках мед продают по 400 рублей за килограмм, а если покупать непосредственно у пчеловодов и пасечников, 1 кг обойдется в 800 рублей, а мед в сотах — 1500 рублей.

Народные приметы

На Медовый спас есть определенные приметы и обычаи. Например, запрещено громко разговаривать, ссориться, шумно праздновать и убираться в доме.

- Есть примета, что если съесть первую ложку меда после церкви, загадать желание, то оно сбудется в ближайшее время.

- На Маковей нельзя купаться, можно смыть в реке удачу.

- В этот день прощаются любые грехи после святого меда, если раскаяться в них.

- Если набрать воду в колодце 14 августа, то она приобретает целебную силу.

- На следующий день следует помыть весь дом.

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