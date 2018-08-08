Призвание строителя - делать наши города красивыми и удобными для жителей

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-08T12:36:44+03:00

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12 августа в России отмечают День строителя. Строительная отрасль в нашем регионе - одна из наиболее успешно развивающихся. В 2017 году впервые был перекрыт показатель советских времен по вводу жилья. Строятся школы, спортивные объекты, промышленные предприятия. О развитии отрасли на радио «КП»-Владимир» рассказал директор департамента строительства и архитектуры Дмитрий Золин.

- Дмитрий Михайлович, в 2018 произошли важные изменения в строительной отрасти - по закону теперь градостроительные полномочия переданы с уровня муниципалитета на уровень региона. Как это повлияло на развитие строительного комплекса региона?

- Этот закон вступил в силу еще в январе, с самого начала года. Это было сделано в целях выработки единой градостроительной политики в регионе, создания единой структурной базы и упрощения процедур получения разрешительной документации на строительство. По моим сведениям, строители Владимирской области не имеют претензий к процедуре выдачи разрешений на строительство. Сроки выдачи таких разрешений у нас - 7 дней, обработка документов производится очень быстро, ошибок практически нет. В те же сроки - 7 дней - выдается и разрешение на ввод зданий в эксплуатацию.

- Учитываются ли на этапе выдачи разрешений мнение жителей, рекомендации общественных слушаний? Или это не обязательно?

- Мы внимательно рассматриваем все мнения и рекомендации граждан. Если человек обосновал со ссылками на правила и законы свое мнение - оно обязательно учитывается. Вот, например, мы недавно «завернули» проект планировки микрорайона у Содышки, в том числе с учетом замечаний жителей. Наши специалисты посмотрели на ошибки в проекте и сочли их существенными. Этот проект теперь будет дорабатываться.

- Вы отдаете приоритет комплексным проектам или точечной застройке территории?

- Точечная застройка - понятие относительное. Если в городе вообще ничего не строить, то рано или поздно те дома, которые сейчас стоят, разрушатся. Мы будем ждать этого момента, или как-то будем развивать застроенные территории? Другой вопрос, что точечная застройка должна быть адекватной. И, конечно, нужно обязательно развивать и застраивать новые территории так, чтобы получались красивые, удобные для жителей микрорайоны.

- Во Владимирской области есть такое понятие, как «план по вводу жилья». И он регулярно выполняется и перевыполняется. Но строительство у нас - это частный бизнес. Как можно регулировать его внешним планированием?

- Мы можем стимулировать строительную отрасль, чтобы увеличивать план по вводу жилья. Как говорит губернатор Владимирской области Светлана Орлова, чтобы стимулировать строительство, нужно сократить все разрешительные процедуры для застройщика, уменьшить время ожидания, улучшить систему выдачи документов. Чтобы бизнес мог быстро получать все документы для своей деятельности. Например, если в поданных документах на строительство есть ошибки, мы стараемся максимально быстро на них указать, помочь их исправить. Чем больше мы «поворачиваемся лицом» к бизнесу, тем успешнее он будет работать.

- Почти все жилье сейчас покупается по ипотеке. Ставки по ипотеке не низкие. Можно на это как-то влиять?

- Спрос на жилье есть всегда. И государство стремится уменьшить ипотечную ставку, в частности, за счет финансирования из областного бюджета. В областном бюджете каждый год выделяются большие суммы на льготную ипотеку для ряда категорий населения. Банки также стремятся к уменьшению процентной ставки, и растет покупательная способность населения.

- Людям важно не просто купить жилье, но и иметь комфортное окружение. Комплексная застройка микрорайонов по современным проектам предусматривает одновременное создание социальной инфраструктуры - садики, школы, больницы?

- Это важная задача. Губернатор Светлана Орлова ведет огромную работу по привлечению денег по федеральным программам для создания социальной инфраструктуры. Идет активное строительство ФАПов, начали после долгого перерыва строить новые школы - во Владимире, в Собинке, в Кольчугино. В Гусь-Хрустальном реконструируется акушерский корпус, который стоял заброшенным с 90-х годов, подрядчик опережает график, будет прекрасная больница.

В восьми городах Владимирской области реконструируются парки и скверы по программе «Комфортная городская среда». Причем к разработке проектов мы активно привлекаем молодых архитекторов, студентов, которые отлично знают пожелания и потребности жителей.

Особое внимание - центру Владимира. На Театральной площади сейчас ежедневно проходят утренние планерки, на которых контролируется ход строительства фонтана. Площадь с фонтаном должна быть открыта к Дню города 25 августа, это будет необыкновенно красивое место для отдыха горожан.

КСТАТИ

Владимирская область относится к тем немногим регионам России, которые практически полностью обеспечивают свои потребности в строительных материалах за счет собственного производства. 95% материалов, используемых в строительной отрасти региона - отечественного производства.