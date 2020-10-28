«Бесплатные садики только в сказках»: в управлении образования Владимира рассказали, сколько тратится на игрушки и канцелярку для малышей

Детсад №11 в Юрьевце заработал в 2020 году. Фото: Полина Немчинова

Около месяца назад мы писали о сообщениях родителей в социальных сетях о том, как их просят скинуться в детских садах на игрушки, канцелярские принадлежности и хозтовары. Люди удивлялись тому, что они платят за то, что по идее должно финансироваться городскими властями. Среди фигурировавших садиков упоминался и новый, 11-й детсад в Юрьевце.

Тогда же мы написали письменный запрос в управления образования города Владимира с просьбой разъяснить, насколько все это законно и сколько вообще выделяется денег на детсады в областном центре. Расписать расходы попросили на примере как раз садика в Юрьевце. Цифры мы получили такие, что многие молодые мамы, которым мы их показали, только руками развели.

Итак, что мы имеем? Сначала общие цифры: 97 процентов расходов на садики идут на выплату зарплат работникам, а на канцелярку и игры с игрушками остается всего лишь три процента.

Теперь давайте посмотрим конкретно, сколько расходуется на детсад №11 в Юрьевце. Оказалось, что изначально при открытии на игрушки и игровое оборудование было выделено 810 тысяч рублей. Если учесть, что под игровым оборудованием понимаются в том числе и различные конструкции для детских площадок (качели, горки, песочницы и так далее), а также различные необходимые игровые комплекты для психологов и логопедов, на сами группы останется совсем чуть-чуть.

Много средств "съедено" так называемым игровым оборудованием, которое представляет собой конструкции для детских площадок. Фото: Полина Немчинова

При этом хотя по изначальному проекту детсад был рассчитан на 190 мест, в итоге сюда ходят 240 малышей. Всего восемь групп по 30 человек: две ясельные и шесть групп для детей от двух до пяти лет.

- Не знаю, как в других садиках, у нас родители собрали на игрушки 10 тысяч рублей, - рассказала Вероника, мама ребенка, ходящего в один из садиков города. - И это у нас еще был запас с прошлого года. Слышала, что во многих новых группах и по 20 тысяч собирают.

При этом в одиннадцатом садике на все восемь групп выделили около 11 тысяч рублей на канцелярские принадлежности (конкретно 10 тысяч 700 рублей)!

- Я не представляю, что там можно купить на эти деньги, - заявила нам Вероника, входящая, кстати, в родительский комитет. - Нам в группе воспитатели сразу сказали, что канцелярки почти нет. И мы, всячески экономя, все равно потратили на каждого ребенка по 500 рублей. У нас 30 человек. Получилось 15 тысяч! А мы купили только пластилин, бумагу, картон, кисточки — минимум для творчества.

Наконец, хозтовары и средства гигиены. Детсад №11 получил на семь месяцев 2020 года 76,5 тысячи рублей на покупку мыла, шампуней. То есть чуть больше 10 тысяч на месяц.

- Ну, тут более менее нормально. Каждый месяц мы покупаем хозтоваров минимум на 500, а то и на тысячу рублей, - призналась Вероника. - Так что наверное, так и получается.

Игрушек в новом садике было по минимуму. Родители в соцсетях жаловались, что им пришлось докупать их. Фото: Полина Немчинова

Правда, затраты на хознужды никогда не учитывают, что дети не особо берегут мыло или туалетную бумагу. Расходуются они порой с невероятной скоростью. И вот это в расходы не закладывается. Собственно, именно по этой причине воспитатели порой и обращаются к родителям с просьбой дать денег...

Кстати, еще одна мама, уже взрослого ребенка на это заметила, что в садиках игрушки и канцелярка всегда закупалась по минимуму, даже в советское время. Так что ее эти цифры не удивляют.

Но тут вот какое дело — в том же управлении образования говорят, что родители не обязаны скидываться для садика вообще на что бы то ни было. Они и так ежемесячно оплачивают труд воспитателей и питание. Остальное предоставляется государством.

Вот только получается в итоге как с бесплатной медициной — тот минимум, что есть не позволяет пациенту умереть, но за качеством лучше идти в частную клинику. В садиках также — за «бесплатно» за ребенком будут лишь приглядывать, а если хотите развития, то либо платите, либо в частный садик идите. Там хотя бы честно.