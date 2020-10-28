На улице Горького во Владимире появится десятиэтажный дом со встроенным гаражом

Всего на этом месте может появиться три многоэтажных дома. Фото: Валерия ПРОНИНА

В районе дома №60 по улице Горького начались работы по сносу двух старых домов, жильцы которых давно расселены. На их месте построят десятиэтажку и добавят к ней еще два подземных этажа. Проект планировки территории согласовали в конце прошлого года, уже в этом выдали разрешение на возведение новостройки.

- Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и гаражом было выдано 15 октября 2020 года. Это будет двенадцатиэтажное здание, над землей предусмотрено десять этажей. Работами займется ООО Специализированный застройщик «Ренова», - рассказали в пресс-службе администрации города Владимира.

Подрядчик уже начал сносить старые двухэтажные дома. Фото: Валерия ПРОНИНА

Специалисты уже приступили к работам по очистке территории: застройщик демонтирует крыши в старых домах, в скором времени снесет сараи и хоккейную коробку. В мэрии говорят, что проект прошел экспертизу, застройщику выдали заключение, что все соответствует генеральному плану города, а значит, новостройка не должна нарушить вид улицы.

- Если вдруг появятся какие-то нарушения, то меры будут приниматься и к тем, кто выдавал это заключение и разрешение, - отметили в администрации.

Пока на участке запланирован один дом, и разрешение получено только на него. Но не исключено, что в ближайшее время мэрия одобрит еще два десятиэтажных дома на этой же территории площадью в 6,8 гектаров. Если планы воплотятся, то в три дома заедут 800 жильцов.

Ликвидируют и гаражи. Фото: Валерия ПРОНИНА

Для застройщиков этот участок выгоден для строительства. Вокруг уже есть вся готовая инфраструктура. Так, например, все сети (газ, воду, электричество, канализацию) планируется подводить от существующих сетей Коллективного проезда. К тому же, недалеко от высоток будут детские сады, школы, городская больница №2, Станция скорой медицинской помощи. Думается, что и стоимость квадратного метра будет не самой дешевой.