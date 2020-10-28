Преображение «Торпедо»: смотровые площадки и футбольные поля уровня ФИФА

. Фото: Виктория СУХОВА

Областная администрация объявила конкурс на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Торпедо», построенного в 1950 году. Только на проект будущего обновления стадиона в центре города потратят почти 19 миллионов - 18 971 756,84 рублей. Подать заявки на участие можно до 30 октября, итоги электронного аукциона подведут 3 ноября, а выполнить все работы победитель должен до середины декабря.

Реконструкцию спорткомплекса планируют провести в два этапа. На первом реконструируют общественный туалет, расположенный на верхней площадке центральной лестницы входной группы «Торпедо», поставят навесы над трибунами со всех четырех сторон, отремонтируют газовую котельную, тепловые и газовые сети, снегосплавной пункт и гаражно-хозяйственный корпус. Также благоустроят территорию. В том числе усилят и благоустроят северный участок склона, разместив там смотровые площадки, зоны для спорта и отдыха. Не забудут и про футбольное поле, сделав новое искусственное покрытие с подогревом, причем искусственное покрытие должно иметь необходимые сертификаты ФИФА для полей Первой категории. Такие же требования предусмотрены и для остальных футбольных полей комплекса.

На втором этапе планируется реконструкция существующей газовой котельной спортивного комплекса «Торпедо», восстановление малого тренировочного поля с искусственным покрытием и подогревом, а также двух мини-футбольных полей с искусственным покрытием и навесами. Кроме того, укрепят и благоустроят участки склонов за дворцом спорта «Лидер».

Также разработчикам предстоит предусмотреть парковки для обеспечения стадиона автостоянками для зрителей: на 100 зрителей на трибунах должно быть шесть парковок, при этом на VIP-парковки отводится аж 150 мест. Помимо этого возле стадиона должны быть: детская площадка, скейтборд-площадка, смотровая площадка, зона отдыха с урнами и скамейками. Все это должно появиться на северном склоне спорткомплекса.

Есть и еще один нюанс: проект нужно увязать с первым проектом реконструкции стадиона, разработанном в прошлом году и обошедшемуся областному бюджету в 21 с лишним миллиона рублей. Этот проект предусматривал реконструкцию входной группы. Лестницы, фонтана, а также восточной трибуны. Сейчас власти решили сначала собрать все проекты, а потом уже воплощать их на практике. Во сколько обойдется бюджету вся реконструкция спорткомплекса – станет понятно после того, как завершится разработка проектной документации. По предварительным оценкам, реконструкция «Торпедо» займет около двух лет.

Кстати, не все спортсмены считают, что стоит тратить такие деньги на реконструкцию стадиона, а важнее сделать спорт доступнее для горожан и школьников, открыв бесплатные залы и комплексы, куда может прийти любой желающий. Профессионалы считают, что новое поле не поможет владимирским футболистам играть лучше, а они могут и дальше тренироваться на запасном поле.

- Очень много спортивных мощностей закрылось от общества после развала заводов. Спортивные залы, площадки недоступны, - сетует учитель физкультуры школы №19 Максим Назаров. – Мне важно, чтобы к детям вернулся дух нашего поколения, мы «рвали» в спорте.